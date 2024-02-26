Με απόφαση του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας, ορίζονται ως επικεφαλής των Γραμματειών του κόμματος, με αρμοδιότητα την οργανωτική και λειτουργική ανάπτυξη, κατεύθυνση και συντονισμό των τομέων δράσης τους, οι κάτωθι:

Γραμματέας Οργανωτικού: Στέλιος Κονταδάκης

Διευθυντής Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής: Πάνος Σταθόπουλος

Γραμματέας Αγροτικών Φορέων: Ανδρέας Καρασαρίνης

Γραμματέας για τα 'Ατομα με Αναπηρία: Κώστας Λολίτσας

Γραμματέας Αυτοδιοίκησης & Διαχείρισης Κρίσεων: Διονύσης Χατζηδάκης

Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης & Διαχείρισης Κρίσεων: Μένιος Κορομηλάς

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τάσος Χατζηβασιλείου

Γραμματέας Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (ΕΚΟ): Μπάμπης Κόκκινος

Οργανωτικός Γραμματέας Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (ΕΚΟ): Χριστόφορος Ντίζος

Γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς: Νίκος Θεοδωρόπουλος

Γραμματέας Επιστημονικών Φορέων: Κώστας Τσιγαρίδας

Γραμματέας Εργαζόμενων στον Ιδιωτικό & Δημόσιο Τομέα: Θεόδωρος Κόλλιας

Οργανωτική Γραμματέας Εργαζόμενων στον Ιδιωτικό & Δημόσιο Τομέα: Νάνσυ Δάβαλου

Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Έλενα Ράπτη

Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων: Κατερίνα Χρυσοπούλου

Γραμματέας Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας: 'Ακης Μπάφας

Οργανωτικός Γραμματέας Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας: Ανδρέας Χατζηανδρέου

Γραμματέας Εθελοντισμού: Πίστη Κρυσταλλίδου

Γραμματέας Προγράμματος: Κατερίνα Παπακώστα

Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας: Βασίλης Φεύγας

Γραμματέας Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Επιμόρφωσης Στελεχών: Κώστας Μαμουλής

Οργανωτική Γραμματέας Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Επιμόρφωσης Στελεχών: 'Αννα Ντάλλες

Γραμματέας τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών-Πολιτευτών: Θεόδωρος Σκρέκας

Οργανωτικός Γραμματέας τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών-Πολιτευτών: Γεώργιος Καλαντζής

Γραμματέας Παλαιών Στελεχών: Ευτυχία Αδηλίνη

Γραμματέας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Μαρία Νάτσιου

Γραμματέας Δικαιωμάτων του Παιδιού: Μαρία Καραγιάννη

Γραμματέας Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Επαγγελματικής Επανακατάρτισης-Πιστοποίησης & Δια Βίου Μάθησης: Ιωάννης Αναστασόπουλος

Οργανωτικός Γραμματέας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Πιστοποίησης: Τάσος Κορίλλης

Οργανωτική Γραμματέας Επαγγελματικής Επανακατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης: Αναστασία Σαρχόσογλου

Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού: Βασίλης Γακόπουλος

Γραμματέας Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής: Χρήστος Σούλης

Επιπλέον, ως Συντονιστής του Διαγραμματειακού Οργάνου ορίζεται ο Ευθύμιος Αλεξανδρής.

