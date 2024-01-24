Για ένα «εξαιρετικά σημαντικό νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές» μίλησε στη Βουλή ο π. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Με τη θετική ψήφο μας στην επιστολική ψήφο, δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά η Βουλή όλων των Ελλήνων, απανταχού της Γης, δείχνουμε ότι η Ελλάδα ανοίγει την αγκαλιά της για τους απόδημους» τόνισε ο κος Θεοδωρικάκος.

Ολόκληρη η ομιλία του

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ,



Θα ψηφίσουμε σε λίγο ένα εξαιρετικά σημαντικό νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές των Ελλήνων του εξωτερικού κυρίως,αλλά και του εσωτερικού όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Η συζήτηση που έγινε στο κοινοβούλιο έχει αναδείξει, ακόμη κι όταν συμφωνούμε, πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος της συναίνεσης και της συνεννόησης ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, αλλά και πόσο αναγκαίος είναι αυτός ο δρόμος- Και υποχρεωτικός. Όχι μόνο γιατί χρειάζονται 200 ψήφοι όταν μιλάμε για τις εθνικές εκλογές. Αλλά και γιατί για θέματα του παγκόσμιου ελληνισμού, οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να παρουσιάσουμε μια αληθινή εικόνα σταθερής ενότητας.

Στην αντίληψή μου και στην αντίληψη της μεγάλης μας παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική έχει νόημα όταν υπηρετεί με συνέπεια αξίες. Και ακόμη και στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης που διανύουμε, οι σπουδαιότερες αξίες είναι ο πατριωτισμός και η ελευθερία.

Στους πρώτους μήνες της εκλογής του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο σημερινός Πρωθυπουργός είχε μιλήσει για το νέο πατριωτισμό που πρέπει να καθοδηγεί την πορεία μας. Γι’αυτό λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έκανε τα πάντα για να δυναμώσει την Ελλάδα μέσα από την ισχυροποίηση της παρουσίας του παγκόσμιου ελληνισμού, για να δώσει εμπράκτως ψήφο και δύναμη στην πολιτική συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ήταν, άλλωστε, βασική προεκλογική μας δέσμευση ,προς τον ελληνικό λαό.Είχα την τιμή τότε να υπηρετώ από την εξαιρετικά υπεύθυνη θέση του Υπουργού Εσωτερικών. Απότους πρώτους μήνες της κυβερνητικής παρουσίας μας το 2019 εργαστήκαμε πολύ σκληρά με ανοιχτό πνεύμα συνεννόησης, με στόχο την αναγκαία συναίνεση, για να γίνει πράξη η συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται. Αυτός είναι ο λόγος, αγαπητέ πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, που υπήρξαν τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες, από τη Νέα Δημοκρατία. Το αληθινό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις πολιτικές αποφάσεις της πατρίδας και πιστεύω και το ενδιαφέρον όλων των πολιτικών δυνάμεων στην πραγματικότητα. Οι δυο έφεραν αποτέλεσμα. Και ο ένας νόμος βελτίωνε τον άλλο όταν οι πολιτικοί συσχετισμοί το επέτρεψαν.

Θυμάστε όλοι στην πρώτη προσπάθεια το 19 ότι σταθερά υπέρ της πλήρους συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού και με επιστολική ψήφο ήμασταν τρία κόμματα η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η Ελληνική Λύση. Και τότε ο ΣΥΡΙΖΑπίστευε ότι δεν θα βρούμε τις αναγκαίες 200 ψήφους που τελικά επιτύχαμε μέσα από την συμφωνία με το ΚΚΕ Θέλω με την ευκαιρία να σας επαναλάβω ότι εκείνη η συμφωνία δεν ήταν μιαπροσωπική μου επιλογή. Ήταν επιλογή του πρωθυπουργού και της παράταξης μας συνολικά και έφερε πολύ σημαντικό αποτέλεσμα την δυνατότητα σε πάνω από 300.000 Έλληνες πολίτες να μπορούν να ψηφίζουν από το εξωτερικό. Οι οποίοι αμφιβάλλω εάν έμαθαν ποτέ ότι έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν από τη χώρα στην οποία βρίσκονται Ωστόσο όπως ξέρετε στις πρόσφατες εκλογές ψήφισαν 25.000 συμπατριώτες μας στις χώρες του εξωτερικού. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι χάρη σε εκείνη τη ρύθμιση μπήκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο Έλληνες της διασποράς και ένας εξ’αυτών είναι πλέον και πρόεδρος κόμματος και μάλιστα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Ακολούθησε τον Ιούλιο η ψήφιση του νόμου που ήρε κάθε εμπόδιο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση.

Κι ερχόμαστε στο σήμερα- Η επιστολική ψήφος στις ευρωεκλογές που καθιερώνεται με το παρόν νομοσχέδιο είναι αναμφίβολα θετική εξέλιξη, που διευκολύνει τους πολίτες να συμμετέχουν στις εκλογές . Είναι κάτι που συμβαίνει σε 22 χώρες της Ευρωπαΐκής Ένωσης .Θέλω επίσης να σημειώσω με έμφαση ότι η κυβέρνηση ,η ηγεσία του ΥΠΕΣ αποδέχτηκε προτάσεις βελτίωσης που έγιναν από την πλευρά της αντιπολίτευσης προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις ερωτήματα και αμφιβολίες για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας.

Δεν αρκεί, όμως, η επιστολική ψήφος για να έρθει η μαζική συμμετοχή στις εκλογές. Οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να εμπνευστούν από ρεαλιστικά οράματα και στόχους για την πατρίδα ,από ιδέες,από αξίες ,από πολιτικές, από αληθινά διακυβεύματα για το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού και της πατρίδας. Πρέπει, με το μυαλό και την καρδιά να ενστερνιστούν την αξία της συμμετοχής και αυτό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ,πρέπει να γίνει καθήκον και ευθύνη όλων μας. Ασφαλώς της κυβέρνησης, αλλά και όλου του πολιτικού συστήματος και των ίδιων των οργανώσεων του παγκόσμιου ελληνισμού Και είναι μια θετική πρόκληση για τον καθένα από εμάς να συμβάλει εποικοδομητικά και αποτελεσματικά.

Αντί λοιπόν να εκπέμπουμε μια διχαστική εικόνα ας ψηφίσουμε όλοι μαζί αυτό το νομοσχέδιο, ας συνεργαστούμε στην υλοποίηση του και μετά τις ευρωεκλογές έχοντας και την πρώτη εφαρμογή της επιστολικής ψήφου, ας κάνουμε το καλύτερο για ένα καινούργιο μεγάλο βήμα μπροστά, με ενότητα και συναίνεση για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Σας καλώ με την ψήφο μας υπερψηφίζοντας το νομοσχέδιο ,να δώσουμε ένα ισχυρό θετικό μήνυμα ενότητας και συμμετοχής του παγκόσμιου ελληνισμού στο αύριο της Ελλάδας.



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τη θετική ψήφο μας στην επιστολική ψήφο, δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά η Βουλή των Ελλήνων. Όλων των Ελλήνων, απανταχού της Γης.

Δείχνουμε ότι είμαστε η Βουλή του Παγκόσμιου Ελληνισμού.

Δείχνουμε ότι η Ελλάδα ανοίγει την αγκαλιά της για τους απόδημους».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.