Κατρίνης: «Διατίμηση και μηδενικός ΦΠΑ για το βρεφικό γάλα»

«Τα μέτρα για το βρεφικό γάλα, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι σταγόνα στον ωκεανό, θα ενεργοποιηθούν μάλιστα από το Μάρτιο. Η κυβέρνηση δίνει το χρόνο σε όσους αισχροκερδούν εδώ και καιρό να προετοιμάσουν τις άμυνες τους και να ξεπεράσουν το μικρό εμπόδιο της καθιέρωσης πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Γιατί εδώ που έφτασαν τα πράγματα, υπήρχε μία μόνο λύση: η επιβολή διατίμησης και ο μηδενικός ΦΠΑ για το βρεφικό γάλα, που αποτελεί είδος πρώτης ανάγκης» τόνισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στη Βουλή.



Επισήμανε ότι η κυβέρνηση θέλει να εξοβελίσει από το δημόσιο διάλογο τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια, η τυφλή βία και η γενικευμένη ανασφάλεια που αισθάνονται οι πολίτες.



Αναφερόμενος στην τηλεοπτική συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο κ. Κατρίνης σχολίασε αναφορικά με το νομοσχέδιο για τον γάμο ατόμων του ίδιου φύλου και την τεκνοθεσία:



«Αντί να ψαρεύει σε θολά νερά, ας θέσει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας ο κ. Μητσοτάκης στους βουλευτές του για να υπερψηφιστεί η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Και βέβαια δεν πρέπει να ζητάει από το ΠΑΣΟΚ ή και τα άλλα κόμματα, να τον διευκολύνουν για να λύσει τα εσωτερικά του προβλήματα. Σε ό,τι αφορά στις δομικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, αυτές έχουν τη σφραγίδα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και του Α. Παπανδρεου. Δεν δεχόμαστε μαθήματα από τον κ. Μητσοτάκη και την παράταξη, που όλοι θυμόμαστε τι έκανε στο σύμφωνο συμβίωσης, την παράταξη που είχε κάνει σημαία την αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες, υπέγραφε για δημοψηφίσματα και όταν έγινε κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Γιατί έτσι προσεγγίζει πάντα η ΝΔ το ζήτημα των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών ελευθεριών, με ψηφοθηρικά κριτήρια»



Για τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τα ελληνοτουρκικά ο κ. Κατρίνης τόνισε:



«Μας είπε ο κ. Πρωθυπουργός ότι δεν είμαστε τόσο μακριά από τη Χάγη για τις διαφορές μας με την Τουρκία όσο ένα χρόνο πριν. Και δικαιούμαστε να ρωτήσουμε από το βήμα της Βουλής ποια ακριβώς θέματα θα παραπεμφθούν στη Χάγη. Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος; Γιατί μέχρι σήμερα, η πάγια θέση της εξωτερικής μας πολιτικής είναι ότι το μοναδικό θέμα που μπορεί να παραπεμφθεί στη Χάγη, ως ελληνοτουρκική διαφορά, είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Το μοναδικό ζήτημα και όχι ο πυρήνας της διαφοράς, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης που χαρακτήρισε δύσκολο το θέμα της υφαλοκρηπίδας και ότι "η γεωγραφία στο Αιγαίο το κάνει ακόμα πιο περίπλοκο". Δεν είναι δύσκολο ούτε περίπλοκο, όταν ο γνώμονας είναι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που έχει σαφείς προβλέψεις. Εκτός αν η ελληνική κυβέρνηση απεμπολεί τη δικαιοδοσία του Δικαίου της Θάλασσας στο Αιγαίο».



Ο Μιχάλης Κατρίνης, έκλεισε την ομιλία του, τονίζοντας:



«Όλα όσα βιώνει αυτή η χώρα συνδέονται πλέον και με μια κρίση θεσμών, με την αμφισβήτηση και την προσπάθεια χειραγώγησης των ανεξάρτητων αρχών και της δικαιοσύνης. Το ΠΑΣΟΚ στέκεται απέναντι σε αυτές τις επιλογές, σε αυτές τις πρακτικές. Αποτελεί το βασικό κορμό μιας δημοκρατικής προοδευτικής πλειοψηφίας που σίγουρα υπάρχει και αναζητά έκφραση. Η πολιτική έκφραση, όμως, αυτής της νέας δημοκρατικής και προοδευτικής πλειοψηφίας δεν θα γίνει με όρους λαϊκισμού. Θα στηριχθεί στην αξιοπιστία, στις προγραμματικές προτάσεις, σε μια νέα πρόταση διακυβέρνησης, σε ένα νέο υπόδειγμα ύφους και ήθους της εξουσίας».





