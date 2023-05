Σακελλαροπούλου: «Θέλω να συγχαρώ τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα, για την ενθρόνισή τους»

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου εκπροσώπησε την Ελλάδα στην τελετή ενθρόνισης του βρετανού Βασιλιά Καρόλου Γ’ που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.



Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής της στέψης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter:



«Θέλω να συγχαρώ τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα, για την ενθρόνισή τους, εκ μέρους του ελληνικού λαού αλλά και προσωπικά, και να τους ευχηθώ μακρά και επιτυχημένη πορεία. Είμαι βέβαιη ότι ο Βασιλιάς Κάρολος θα συνεχίσει το έργο της αείμνηστης μητέρας του, Βασίλισσας Ελισάβετ, διατηρώντας παράλληλα αμείωτο το ενδιαφέρον του για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας. Γνωρίζοντας την αγάπη του για την Ελλάδα, έχω την πεποίθηση ότι θα συνεισφέρει καθοριστικά στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών μας σχέσεων».

Congratulations to King Charles III and Queen Camilla on their coronation. I am confident that the 🇬🇷-🇬🇧 relations will be further strengthened in view of the common challenges of our time.