Ο Κάρολος Γ’ στέφθηκε βασιλιάς της Βρετανίας σε μια λαμπερή τελετή - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Με την εμφάνιση του βασιλιά Καρόλου Γ’ και της βασίλισσας Καμίλα στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ ολοκληρώθηκε η πολυτελής τελετή στέψης.

Σε μια ιστορική μέρα για την Βρετανία ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και η βασίλισσα Καμίλα στέφθηκαν σήμερα στο Αβαείο του Γουέστμινστερ σε μια λαμπερή τελετή παρουσία 2.300 καλεσμένων.

Γαλαζοαίματοι, αρχηγοί κρατών, αξιωματούχοι κατέφθασαν στο Λονδίνο για να παρακολουθήσουν την τελετή στέψης έπειτα από 70 χρόνια. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακκελαροπούλου.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ ο οποίος διαδέχτηκε τη μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ μετά τον θάνατό της τον περασμένο Σεπτέμβριο χρίστηκε με ιερό λάδι και ορκίστηκε τον όρκο των βασιλιάδων, πριν ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ, Τζάστιν Γουέλμπι, τοποθετήσει το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου στο κεφάλι του, φωνάζοντας "God Save the King" (Ο Θεός να σώσει το βασιλιά).

Ο βασιλιάς ορκίστηκε επίσης να διατηρήσει την προτεσταντική θρησκεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και να διατηρήσει τα δικαιώματα της Εκκλησίας της Αγγλίας, όπως ορίζονται σε πράξη του Κοινοβουλίου.

«Μεγαλειότατε, η Εκκλησία, η οποία είναι υπό τη δική σας καθοδήγηση, δεσμεύεται για την πραγμάτωση του Ευαγγελίου και ως προς τούτο επιθυμεί ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι κάθε πίστης, κάθε δόγματος μπορεί να ζουν ελεύθερα. Ο όρκος υπάρχει για αιώνες και φυσικά διέπεται από τον νόμο. Επιθυμείτε να λάβετε τον όρκο;

Επιθυμώ!

Μου υπόσχεστε και ορκίζεστε να κυβερνάτε το λαό του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Μεγάλης Βρετανίας, όπως και όλων των άλλων εδαφών σύμφωνα με τους οικείους νόμους και τα έθιμα;

Υπόσχομαι να το πράξω!».



His Majesty swears to govern the people with justice and mercy, and to uphold the Anglican Church of England and the Presbyterian Church of Scotland.



For the first time at a #Coronation, His Majesty also prays for grace to be ‘a blessing to all… of every faith and belief’. pic.twitter.com/Ag0j2I9EEW