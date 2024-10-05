Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις κατά του Στέφανου Κασσελάκη με αφορμή τις δηλώσεις του περί «συνιστώσας της διαπλοκής» με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θέμη Μουμουλίδη, να τον παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος με το ερώτημα της διαγραφής για αντικαταστατική, και αντικομματική συμπεριφορά, αλλά και για λόγους ηθικής τάξης.

Μάλιστα στην επιστολή, που κοινοποιεί στους Νίκο Παππά και Ράνια Σβίγκου ο κ. Μουμουλίδης αναφέρεται σε περιπτώσεις που ο κ. Κασσελάκης οδήγησε το κόμμα, όπως αναφέρει, στη γελοιοποίηση.

Παράλληλα, ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της ΚΕ, κατέθεσε στο προεδρείο τροπολογία προς ψήφιση για την καταδίκη αντίστοιχων αναφορών.

Αναλυτικά η τροπολογία:

Η συνεργασία των προοδευτικών και η ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης είναι ομόφωνες αποφάσεις τόσο του 4ου Συνεδρίου αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Οι Συλλογικές αποφάσεις του κόμματος δεν είναι προϊόν της διαπλοκής ούτε οι σύντροφοι που τις ψήφισαν είναι υποκινούμενοι από την διαπλοκή

Το σχέδιο της διαπλοκής είναι να παραμείνει στη διακυβέρνηση του τόπου ο Μητσοτάκης μέχρι το 2031

Άρα το σχέδιο της διαπλοκής το υπηρετεί αυτός που υπονομεύει την ενιαία έκφραση των προοδευτικών δυνάμεων

Εν κατακλείδι όποιος θεωρεί τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος προϊόν διαπλοκής δεν μπορεί να είναι μέλος του κόμματος και σίγουρα δεν μπορεί να έχει θέση ευθύνης σ αυτό

Νωρίτερα, ο Θέμης Μουμουλίδης, στο αίτημα παραπομπής του κ. Κασσελάκης στην Επιτροπή Δεοντολογίας ανέφερε ότι «όποιος βλάπτει το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει θέση σε αυτόν. Όποιος καθυβρίζει την ιστορία και συντρόφους του δεν έχει θέση σε αυτόν. Όποιος διχάζει με τοξικό λόγο αρνούμενος την πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει θέση στο ΣΥΡΙΖΑ».

Τα βασικά στοιχεία της καταγγελίας του κ. Μουμουλίδη:

«Στην πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε. μετά την εκλογή του, στην εισηγητική του ομιλία (Σάββατο 11/11/2023) αποκάλεσε το 1/3 των μελών του Σώματος «πέμπτη φάλαγγα» οδηγώντας τους στην έξοδο. Δηλαδή ελάχιστες μέρες μετά την εκλογή του επέφερε μία διάσπαση με το «Καλημέρα».

Στο δημόσιο λόγο του εξέφραζε προσωπικές απόψεις, εντελώς αντίθετες από τις επεξεργασμένες και ψηφισμένες θέσεις του κόμματος (π.χ. αμοιβές εργαζομένων με stock options, «κρατίδιο» το ψευδοκράτος , «σύγχρονη Ιερά Συμμαχία» το ΝΑΤΟ).

Πρόβαλε την προσωπική του ζωή με όρους lifestyle, τις βίλες του ανά τον κόσμο την αντίληψη του «χάρη σας κάνω» με την δήλωση: «και να μην δουλέψω ποτέ έχω πολλά χρήματα να ζήσω» [!!!].

Παρουσιάζοντας από τηλεοράσεως το πρόσφατα αγορασμένο σπίτι στο Κολωνάκι (έναντι 1,8 εκατ. χωρίς τις επισκευές) δήλωνε προκλητικά: «το όνειρο κάθε Έλληνα είναι να βάλει το κεφάλι του κάτω από ένα κεραμίδι» [!!!] την ώρα που οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας έχουν γίνει μάστιγα και το κόστος για την μίσθωση κατοικίας ακόμα και σε υποβαθμισμένες λαϊκές περιοχές έχει εκτοξευτεί σε απαγορευτικά ύψη για απλή διαβίωση.

Ισχυρίζεται (ακόμα και τώρα) ότι με προσωπικά του χρήματα πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι της ΑΥΓΗΣ και ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ το Δώρο Χριστουγέννων και το μισθό μηνός Δεκεμβρίου 2023 όταν την ίδια ημέρα που κατέβαλε το δάνειο καταβλήθηκε -το αντίστοιχο- ποσό από το κόμμα και του επιστράφηκε αμέσως (επιβαρύνοντας το ταμείο του κόμματος με 5.520 ευρώ χαρτόσημο δανειακής σύμβασης).

Κατηγόρησε με μεταμεσονύκτια ανάρτηση του στα social media τον ιστορικό ηγέτη και πρώην πρωθυπουργό ως «υπονομευτή».

Κατηγόρησε το κόμμα (και τον Αλέξη Τσίπρα) για διαφθορά δηλώνοντας: «ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει ποτέ μαύρο χρήμα», κάτι που υπονοεί ότι υπήρξε ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ (του Τσίπρα) που έχει πάρει «μαύρα χρήματα».

Από το βήμα του συνεδρίου τον Φεβρουάριο του 2023 δημιουργώντας ένα εμπρηστικό κλίμα παρακινούσε τους παρευρισκόμενους (συνέδρους και παρατηρητές) να αποδοκιμάσουν τα στελέχη που διαφωνούσαν μαζί του δείχνοντας τους «εχθρούς»: «δείτε αυτούς στην πρώτη σειρά που δεν χειροκροτούν και δεν σηκώνονται όρθιοι(!!!) Ναύαρχε Αποστολάκη είσαι εξαίρεση».

Διέρρευσε ότι πίσω από το κείμενο των 87 στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας

Σήμερα ο μηχανισμός «φίλων» και οπαδών που συνοδεύει τον Στέφανο Κασσελάκη στις άτυπες περιοδείες του, ως απλού μέλους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εξαπολύει σε συνελεύσεις ΟΜ και στα social media , εκστρατεία «δολοφονίας χαρακτήρων» για τον Αλέξη Τσίπρα και τα 87 (μετά 100) στελέχη της ΚΕ που υπέγραψαν το κείμενο διαφωνίας με τις επιλογές της προεδρίας Κασσελάκη, αμφισβητώντας την απόφαση της Κ.Ε.

Ο ίδιος «περίγυρος» διέρρεε χυδαία ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει συμβάλει στον έρανο για ενίσχυση των ΜΜΕ του κόμματος που βρίσκονται στο όριο της χρεοκοπίας.

Με προσωπική του απόφαση αιφνιδιαστικά άλλαξε την εκπροσώπηση της Κ.Ο. διχάζοντας την, ενώ μέχρι τότε ομόθυμα, με πλήρη επάρκεια και απολύτως αποτελεσματικά λειτουργούσε στο κοινοβούλιο.

Οδήγησε την Κ.Ε. σε διχασμό αρνούμενος να οδηγήσει το κόμμα σε εκλογές από την βάση, επαναλαμβάνοντας με έπαρση: «καταθέστε μου μομφή».

Μετά την έκπτωση του από Πρόεδρος (8/9/2024) αποκάλεσε από το βήμα της Κ.Ε. που του επιτράπηκε να μιλήσει όσους ψήφησαν υπέρ της μομφής (τα 2/3 της Κ.Ε.) ως «κουκουλοφόρους».

Τρεις ημέρες μετά την έκπτωση του προσπάθησε να επανέλθει στην θέση του αμφισβητώντας την νομιμότητα της διαδικασίας που ο ίδιος προκάλεσε και ακολούθως μίλησε για «εκτροπή», σε μια προσπάθειά του να διατηρήσει το εκρηκτικό κλίμα .

Η αμφισβήτηση της νόμιμης απόφασης της ΚΕ συνεχίζεται. Οργανωμένοι οπαδοί και ακόλουθοι του Στέφανου Κασσελάκη έχουν δημιουργήσει μια φράξια εντός του ΣΥΡΙΖΑ , αδιαφορώντας για τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς βίαιης και χυδαίας συμπεριφοράς.

Την ίδια στιγμή το απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης σε μήνυμά του, αποδεικνύοντας πως «τίποτε δεν κατάλαβε» , μιλάει για τον «δικό μας ΣΥΡΙΖΑ», περιβαλλόμενος από «νεόκοπα» μέλη , εγνωσμένης δεξιάς ιδεολογικής διαδρομής, που συμπεριφέρονται ως οι συνεχιστές της ιστορίας της Αριστεράς στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας ιστορικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ως «άτομα χουντικής αντίληψης».[!!!] ».

