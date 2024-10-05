ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ: Κατέθεσε υποψηφιότητα και ο Στέφανος Κασσελάκης

Η Θεοδώρα Τζάκρη υπέβαλε σήμερα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασσελάκη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η υποψηφιότητα συνοδεύεται από 87 υπογραφές και το «πόθεν έσχες» του.

Πηγές από το περιβάλλον Κασσελάκη ανέφεραν ότι «πριν λίγο η Θεοδώρα Τζάκρη κατέθεσε για λογαριασμό του Στέφανου Κασσελάκη στη γραμματέα του κόμματος Ράνια Σβίγγου την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ με 87 υπογραφές, όσοι και εκείνοι που πρωτοστάτησαν στην πρόταση μομφής, καθώς και το πόθεν έσχες του».

Σύγκρουση στην ΚΕ και αποχώρηση προσκείμενων στον Κασσελάκη

Σε κλίμα έντασης διεξάγεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο κορυφώθηκε όταν τα μέλη που πρόσκεινται στον Στέφανο Κασσελάκη αποχώρησαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη αποχώρησαν καθώς όπως υποστηρίζουν μεθοδεύτηκε η μετάθεση της ημερομηνίας του συνεδρίου με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχει χώρος και προσκλήθηκαν να μιλήσουν υποψήφιοι πρόεδροι στην Κεντρική Επιτροπή που δεν έχουν καταθέσει επίσημα υποψηφιότητα.

Μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή η κ. Τζάκρη αναφερόμενη στη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου είπε: «Σήμερα ολοκληρώθηκε μια εκτροπή, μια συγκυριακή πλειοψηφία όχι μόνο ανέτρεψε τον οδικό χάρτη που η ίδια είχε ψηφίσει, αλλά προανήγγειλε ότι στο συνέδριο δεν θα χωρούν όλοι. Φτάσαμε στο συνέδριο με ZOOM, ακριβώς για να βάλουν σιγαστήρα στη φωνή του λαού. Κατέθεσα λοιπόν σήμερα ενώπιον της επιτροπής τις 87 συμβολικές υπογραφές, 87 όσοι και αυτοί που τον ανέτρεψαν. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην κάλπη με την πανηγυρική επανεπανεκλογή του Κασσελάκη».

Η αναφορά της κ. Τζακρή περί zoom σχετίζεται με πληροφορίες περί μειωμένης χωρητικότητας της αίθουσας που θα διεξαχθεί το συνέδριο στις 8 Νοεμβρίου με αποτέλεσμα κάποιοι σύνεδροι να χρειαστεί να συμμετάσχουν διαδικτυακά.

Αμέσως μετά την παρέμβαση της Θεοδώρας Τζάκρη, ανέβηκε στο βήμα η Όλγα Γεροβασίλη η οποία πως «δεν υπάρχουν υποψήφιοι πρόεδροι δι' αντιπροσώπων».

«Οι προϋποθέσεις για την υποβολή υποψηφιότητας δεν είναι δύο (υπογραφές και πόθεν έσχες), αλλά είναι τρεις. Είναι και ο σεβασμός στις καταστατικές αρχές, στις αξίες και στις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος. Όποιος δεν σέβεται τις δημοκρατικές αποφάσεις της πλειοψηφίας δεν μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αλλά για ένα άλλο κόμμα. Ζητώ από τη Θεοδώρα Τζάκρη να ανακαλέσει όσα προσβλητικά έως υβριστικά εκστόμισε από αυτό εδώ το βήμα σε βάρος συντρόφων και συντροφισσών» είπε η κ. Γεροβασίλη.

Τροπολογία για την αποδέσμευση της εκλογής της ΚΕ από την εκλογή προέδρου

Κατατέθηκε η τροπολογία του Δημήτρη Χατζησωκράτη για την αποδέσμευση της εκλογής της Κεντρικής Επιτροπής, από την εκλογή προέδρου του.

Στην τροπολογία αναφέρεται:

1 Στην παράγραφο 2 της εισήγησης της Π.Γραμματείας αφαιρούνται οι λέξεις: και νέας Κεντρικής Επιτροπής

2 . Δύο παραγράφους πριν από το τέλος προστίθεται η παράγραφος:

Η εκλογή για τη νέα Κ.Ε. θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2025

Η αιτιολόγηση της πρότασης:

1. Το ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γίνεται μετά την μομφή της Κ.Ε. προς τον πρώην, πλέον, πρόεδρο Στεφ. Κασσελάκη. Αυτό είναι υποχρεωτικό εκ του καταστατικού.

Δεν υπάρχει καμία μομφή προς την Κ.Ε. Άρα η Κ.Ε., που έχει εκλεγεί με 3ετή θητεία τον Μάϊο του 2022, μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται μέχρι την εκπνοή της εντολής της. .

Από πουθενά δεν προκύπτει ότι η εκλογή προέδρου συνεπάγεται και την εκλογή Κ.Ε.

Άλλωστε εμείς, ως ΚΕ πριν από 15 μήνες αποφασίσαμε την εκλογή προέδρου ΧΩΡΙΣ την ταυτόχρονη εκλογή ΚΕ.

Γιατί; Γιατί θεωρήσαμε ότι το μείζον ήταν η εκλογή προέδρου !

Ναι αλλά ήταν αλλιώς τα πράγματα! Ήταν μετά από παραίτηση προέδρου! Ε! και; Τώρα είναι μετά από μομφή στον Πρόεδρο! Ναι αλλά ήταν Διαρκές το συνέδριο. Όχι έκτακτο! Ποιος το αποφάσισε αυτό; Η ΚΕ! Γιατί; Γιατί έτσι θεώρησε ότι εξυπηρετούνται οι ανάγκες του κόμματος στη δοσμένη στιγμή

2. Δεν θα ήταν πρόσφορο και σκόπιμο για την πορεία του κόμματος να εκλεγούν τα μέλη της Κ.Ε. μόνο με βάση ή υπερκαθοριζόμενα από τη στάση τους απέναντι στο κύριο θέμα που θα απασχολήσει το ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, την επιλογή Προέδρου.

Μας χρειάζονται, πέραν αυτού και στελέχη που θα έχουν επάρκεια, πολιτικό λόγο, εργατικότητα, σύνδεση με την κοινωνία και τα κινήματα κλπ. Κλπ. Γιατί, σε ένα κόμμα που επιδιώκει να είναι συμπεριληπτικό , να τους/τις στερηθούμε;

3. Από τώρα μπορούμε να προγραμματίσουμε την εκλογή για τη νέα Κ.Ε. στις 19 Ιανουαρίου του 2025!

Να έχουμε τον χρόνο να σκεφτούμε, με νηφαλιότητα, πώς ακριβώς θα εκλέξουμε τα μέλη της Κ.Ε. Θα προχωρήσουμε, όπως το 2022 ή με άλλους τρόπους , που έχουν ήδη προταθεί στο διάλογο την τελευταία περίοδο;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.