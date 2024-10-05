Την υποψηφιότητα του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανακοίνωσε ο Απόστολος Γκλέτσος, δηλώνοντας στο περιθώριο της συνεδρίασης της ΚΕ του κόμματος ότι έχει συγκεντρώσει και κατέθεσε 32 υπογραφές (σ.σ απαιτούνται τουλάχιστον 30).

Ανέφερε ότι είναι συγκινημένος που μίλησε για πρώτη φορά στην ΚΕ και τόνισε ερωτηθείς για την υποψηφιότητα του, ότι «το στοίχημα είναι την πρώτη Κυριακή να φέρουμε τον κόσμο στην κάλπη». «Να πούμε ότι είμαστε εδώ, ότι είμαστε η υπερήφανη κυβερνώσα αριστερά, ότι θα ξαναδιεκδικήσουμε για τον κόσμο την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου -που κάθισε λίγο απ' έξω με τα δίκια της και δεν προσήλθε στην κάλπη για να ψηφίσει- ότι είμαστε εδώ, έχουμε πάρει όσα μαθήματα μας αναλογούσαν να πάρουμε, θα πούμε λόγια πολιτικά σύμφωνα με τα καινούρια δεδομένα της ζοφερής πραγματικότητας και θα διεκδικήσουμε την ψήφο των Ελλήνων απέναντι σε μία κυβέρνηση η οποία κυβερνάει με το Predator».

Όπως ανέφερε συνομιλώντας με δημοσιογράφους το πόθεν έσχες του είναι έτοιμο -καθότι ως αιρετός στην ΤΑ καταθέτει κάθε χρόνο- και άμεσα θα το καταθέσει και τυπικά στα αρμόδια όργανα του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

