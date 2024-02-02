«Υπεύθυνη Αξιωματική Αντιπολίτευση σημαίνει να προτείνεις λύσεις για τα προβλήματα. Μελετημένες και κοστολογημένες» αναφέρει ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σχολιάζοντας τα νέα μέτρα για τους αγρότες που ανακοίνωσε από την Βουλή ο πρωθυπουργός.

Σε ανάρτησή του στα στα social media, ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει:

« Αυτό έκανα την Τρίτη. Πρότεινα οκτώ απόλυτα κοστολογημένα μέτρα που αντιμετωπίζουν συνολικά τα επείγοντα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Μέτρα δίκαια, που ΔΕΝ κοστίζουν περισσότερο από 360 εκατομμύρια και επιτρέπουν στους αγρότες μας να συνεχίσουν να προσφέρουν στην Ελλάδα.

Ο κύριος Μητσοτάκης, αφού έβαλε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ειρωνευτεί τα μέτρα που προτείναμε - βλέποντας το αγροτικό κίνημα να μεγαλώνει - ανακοίνωσε μια απλή παράταση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Όχι μόνιμη, όπως προτείναμε, αλλά για έναν χρόνο.

Στην πραγματικότητα θέλει μόνο να αγοράσει λίγο χρόνο ησυχίας. Καλώ, λοιπόν, τον πρωθυπουργό να υιοθετήσει ΚΑΙ τα οκτώ μέτρα που προτείναμε. Τον καλώ να επιστρέψει στους αγρότες αυτά που τους «κλέβει» η πολιτική της αισχροκέρδειας που υιοθετεί.

