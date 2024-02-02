Για «ομολογία αποτυχίας» έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης κατά τη δευτερολογία του, ασκώντας έντονη κριτική στον πρωθυπουργό ότι προσπάθησε να περιγράψει μια «εικόνα» για την κυβέρνηση ότι «τα έχει κάνει όλα καλά».

Όπως σχολίασε, «οι αγρότες προφανώς ψεύδονται ή είναι αχάριστοι» ενώ υπογράμμισε πως δεν άκουσε ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» αποζημιώσεων για τις καταστροφές και θωράκισης της Θεσσαλίας για το μέλλον.

Ο Αλ. Χαρίτσης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «δεν έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα» για τις αποζημιώσεις και διερωτήθηκε αν οι αγρότες της Θεσσαλίας θα αφεθούν να γίνουν οι «πρώτοι κλιματικοί μετανάστες στη χώρα». Τόνισε, μάλιστα , ότι η «κλιματική αλλαγή» και η «κλιματική κρίση» δεν είναι «έννοιες αφηρημένες» προκειμένου να χρησιμοποιούνται ως «δικαιολογίες» για την «ανεπάρκεια» ή την «κατάρρευση» του κρατικού μηχανισμού. «Είναι μια σκληρή πραγματικότητα που απαιτεί εγρήγορση και ολιστική στρατηγική» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «ένα κράτος με εντελώς διαφορετικές δομές και πόρους», ένα «αναπτυξιακό κράτος» που θα προχωρήσει αφενός με την «ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών» ενόψει των ακόμα πιο ακραίων φαινομένων αλλά και με τον «παραγωγικό ανασχεδιασμό» στη βάση των νέων «κλιματικών δεδομένων» αλλά και των αναγκών της εθνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη να υπάρχει «διαφάνεια» και «δημοκρατική συζήτηση» μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των κομμάτων προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη «συναίνεση» και παρουσίασε τέσσερις προϋποθέσεις: μια νέα διαχειριστική αρχή που σε βάθος δεκαετίας θα υλοποιήσει όλα τα έργα, την αναγνώριση ότι υπήρχαν «δομικά προβλήματα» στον θεσσαλικό κάμπο και πριν την καταστροφή, την εφαρμογή μακροπρόθεσμων λύσεων που είναι βασισμένες στη φύση και όχι «σεναρίων φαραωνικών έργων» και τέλος, την εφαρμογή βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων που θα είναι «απολύτως ενταγμένες στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό» προκειμένου στηριχτούν οι παραγωγοί της περιοχής και οικονομικά και τεχνικά, στα πρώτα χρόνια.

Εξάλλου, ο Αλ. Χαρίτσης έθεσε το ζήτημα και της εν εξελίξει «εκποίησης» των περιουσιών των αγροτών από μεγάλες επιχειρήσεις και του εξωτερικού, απευθύνοντας έκκληση στην κυβέρνηση να μην μένει «απαθής» και να μην «διευκολύνει» αυτή την διαδικασία προς όφελος «ξένων κερδοσκοπικών συμφερόντων».

«Όσο οι κάτοικοι δεν είναι συμμέτοχοι σε αυτήν τη διαδικασία οικονομικού, χωροταξικού, αναπτυξιακού σχεδιασμού του τόπου τους, τόσο θα φουντώνουν οι ανησυχίες ότι η καταστροφή της Θεσσαλίας είναι μια κρίση που κάποιοι επιτήδειοι θα τη μετατρέψουν σε ευκαιρία κερδοσκοπίας σε βάρος μιας κοινωνίας» κατέληξε ο Αλ. Χαρίτσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.