Ρωμανός στον ΣΚΑΪ 100,3: «Η κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα των αγροτών»

«Οσοι κάποιοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν τα προβλήματα των αγροτών, η κυβέρνηση προσπαθεί να τα λύσει», τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός.

Σημείωσε ότι σήμερα αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αγγελάκη, αύριο από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και ενέργειας, το Σάββατο από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Τριαντόπουλο.

Παράλληλα σημείωσε ότι αναμένουμε και τι θα πει στη Βουλή - αύριο- ο πρωθυπουργός.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι αγρότες σε αποκλεισμούς δρόμων, εκτίμησε ότι δε θα φτάσουμε σε τέτοιο σημείο. Είπε πάντως ότι στη εξίσωση βρίσκεται και η δημόσια τάξη.



