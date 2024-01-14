Αυγενάκης: Στόχος μας να ξανανιώσουν ασφαλείς οι αγρότες της Θεσσαλίας

Απαιτείται σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή για να επιτευχθεί η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης σε συνάντηση που είχε με γεωργούς και κτηνοτρόφους στο Δημαρχείο της Φαρκαδόνας Τρικάλων.

Είναι η τέταρτη ημέρα συνεχών επαφών του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκπροσώπους φορέων, συνεταιρισμών και αγροτικών συλλόγων.

Συνολικά έγιναν περί τις 40 συναντήσεις όπου οι αγρότες μετέφεραν στην πολιτική ηγεσία την αγωνία τους για την επόμενη ημέρα και τα σύνθετα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά τις καταστροφές.

«Ξέρουμε ότι υπάρχει αγωνία σε όλους και πολλές απορίες για την επόμενη μέρα. Με πρωτοβουλίες και ενέργειες του πρωθυπουργού έχουμε πετύχει τη στήριξη της ΕΕ. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ρεαλισμό. Με συγκεκριμένα έργα, να οχυρώσουμε την περιοχή ώστε να νιώσει ξανά ο κόσμος ασφαλής», είπε ο ΥπΑΑΤ στη συνάντηση με αγρότες της Φαρκαδόνας, που οργάνωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Αγναντής.

Το ΥπΑΑΤ έχει δώσει 150 εκατ. ευρώ και έχουν εξασφαλισθεί στο σύνολο από τον κρατικό προϋπολογισμό 260 εκατ. Η εξόφληση των αποζημιώσεων, όπως είπε ο υπουργός, είπε ότι θα γίνει έως το τέλος Ιουνίου 2024. Η κυβέρνηση έχει δώσει συνολικά μέχρι στιγμής μισό δισεκατομμύριο ενώ, όπως είπε, η ανασυγκρότηση της περιοχής αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 δις ευρώ.

Ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο μέτρο 5.2, ύψους 45 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου θα προχωρήσει η δωρεάν (κάλυψη 100%) αντικατάσταση των ζώων που έχουν χαθεί και η, επίσης, δωρεάν ανακατασκευή των στάλων που υπέστησαν ζημιές, με επιπρόσθετη δωρεάν μελέτη από το ΓΕΩΤΕΕ.

Εντολή του πρωθυπουργού είναι να είμαστε συνεχώς παρόντες μέχρι να ξαναμπεί ο τόπος σε ομαλότητα, σημείωσε ο ΥπΑΑΤ, ο οποίος υπενθύμισε ότι χάρη στις πρωτοβουλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, το ζήτημα της Θεσσαλίας κατέστη σαφές ότι δεν είναι μόνο εθνικό αλλά ευρωπαϊκό. Ενημέρωσε, μάλιστα, τους αγρότες ότι στις 24 Ιανουαρίου θα γίνει η πρώτη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας και Αλιείας των εννέα χωρών του ευρωπαϊκού νότου, το λεγόμενο EUMED-9, όπου θα συζητηθεί και το ζήτημα δημιουργίας μόνιμου μηχανισμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, καθώς και η πρόταση για δυνατότητα αξιοποίησης του 2% της ΚΑΠ κάθε χώρας, για την αντιμετώπιση καταστροφών από την κλιματική κρίση στον πρωτογενή τομέα.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο υφυπουργός Σταύρος Κελέτσης, ο ΓΓ Γιώργος Στρατάκος, οι Βουλευτές Τρικάλων Θανάσης Λιούτας και Κατερίνα Παπακώστα, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ-Δήμητρα Νεκτάριος Βιδάκης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης και ο εκπρόσωπος της εταιρείας HVO International Μιλτιάδης Γκουτζούρης.

Το πρόγραμμα για τις παρακάρλιες περιοχές

Χθες το απόγευμα ο Λευτέρης Αυγενάκης είχε, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας, μακρά σύσκεψη με αγρότες από τις παρακάρλιες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή παραμένουν πλημμυρισμένα περίπου 180.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

Όπως είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης στους αγρότες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Κυβέρνηση συνολικά με επικεφαλής τον πρωθυπουργό, βρίσκεται, από την πρώτη μέρα, έμπρακτα δίπλα τους και υπενθύμισε ότι έχει εκπονηθεί ειδικό πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Αναλύθηκε το χρονοδιάγραμμα που ήδη έχει ανακοινωθεί για εφαρμογή ειδικού μέτρου μέσα από το ΠΑΑ για ενίσχυση των παραγωγών στις παρακάρλιες περιοχές. Το Τεχνικό Δελτίο του έργου έχει ολοκληρωθεί. Το έργο του Συμβούλου έχει ανατεθεί στον κ. Δημήτρη Σοφολόγη - πρόεδρο της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Γεωπόνων- και αναμένεται σύντομα να ολοκληρώσει το παράρτημα του Τεχνικού Δελτίου με τις τιμές ενίσχυσης. Τότε θα γίνει αποστολή του Τεχνικού Δελτίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σχετική διαβούλευση και έγκριση. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, η συμμετοχή των πληγέντων στο εν λόγω μέτρο θα γίνεται μέσω της δήλωσης καλλιέργειας ΟΣΔΕ 2024, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση ξεχωριστού φακέλου δικαιολογητικών

Ο Υπουργός, τόνισε ότι δεν πρόκειται για μια υπόθεση που επιλύεται σε λίγους μήνες, αλλά απαιτεί χρόνο. Και υπενθύμισε ότι το πολύ μέσα στον Μάρτιο, η HVA International θα έχει παραδώσει το master plan για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, οι παραγωγοί των παρακάρλιων περιοχών έχουν λάβει τις προκαταβολές αποζημιώσεων για τη φυτική παραγωγή.

Στη σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο, μετείχαν, επίσης, ο υφυπουργός Διονύσης Σταμενίτης, ο ΓΓ Κώστας Μπαγινέτας και Δημήτρης Παπαγιαννίδης, οι Βουλευτές Λάρισας Χρήστος Κέλλας, Χρήστος Καπετάνος και Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ-Δήμητρα Νεκτάριος Βιδάκης και του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης και ο εκπρόσωπος της εταιρείας HVO International Μιλτιάδης Γκουτζούρης.

Η εκδήλωση του Επιμελητηρίου

Αργότερα παρέστη στην κοπή της βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου Λάρισας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν επιχειρήσεις που ξεχώρισαν μέσα στο 2023.

Ο ΥπΑΑΤ βράβευσε τον Κωσταντίνο Βουλγαράκη εκ μέρους της εταιρείας «ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΕ» για τις επιδόσεις της το 2023.

Σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, ο Λευτέρης Αυγενάκης, είπε:

«Ο τόπος αυτός θα βγει πιο δυνατός από αυτή τη δυσκολία. Η κρίση αυτή είναι μια ευκαιρία, μέσα από την οποία και η #επιχειρηματικότητα θα δείξει την πραγματική της δύναμη. Τα καταφέρνουμε βήμα - βήμα, ενωμένοι, και μονιασμένοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.