Γ. Τσίπρας: Όχι μόνο δεν το αποκλείω, το εύχομαι να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας

Ο Γιώργος Τσίπρας, διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο Πρώτο Πρόγραμμα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Αλέξης Τσιπρας.

«Προσωπικά, όχι μόνο δεν το αποκλείω, το εύχομαι και νομίζω το εύχεται και πολύς κόσμος, αλλά δεν αφορά το τώρα σε κάθε περίπτωση. Αφορά το μέλλον» είπε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε πως ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο συνολικά για τη δημοκρατική παράταξη και όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ. «Τον εμπιστεύεται και αναφέρεται σε αυτόν πολύς κόσμος, όχι μόνο μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και μ’ αυτή την έννοια κάθε άλλο παρά έχει τελειώσει» προσέθεσε.

«Να το θέσω ως εξής. Μέχρι πριν τις εκλογές του 23 του Μαΐου και του Ιουνίου, ο κόσμος που τοποθετούνταν εκλογικά, αριστερά της Νέας Δημοκρατίας ήταν άνω του 50%. Δεν θεωρώ, ακόμη κι αν υπάρχουν μεταβολές και προφανώς υπάρχουν μεταβολές, έχουμε μια ισχυροποίηση δεξιάς και ακροδεξιάς μαζί στη χώρα μας σε πρωτοφανή επίπεδα, δεν θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος έπαψε να υπάρχει, εξατμίστηκε με κάποιο μαγικό τρόπο. Μπορεί να πήγε σπίτι του, μπορεί να μην πήγε να ψηφίσει, μπορεί να ψήφισε μικρότερα κόμματα αλλά ο κόσμος αυτός υπάρχει. Αυτό το οποίο υπάρχει όμως ταυτόχρονα είναι ένα τεράστιο έλλειμμα έκφρασης αυτού του κόσμου. Προφανώς δεν καταφέραμε να τον εκφράσουμε και γι’ αυτό πήγαμε και στο 18%, αλλά ούτε και το ΠΑΣΟΚ τον εκφράζει. Συνεπώς υπάρχει ένα μεγάλο κενό που πρέπει να καλυφθεί, αν θέλουμε να υπάρξει δηλαδή ένας άλλος πόλος στην ελληνική κοινωνία που να εκφράζει προοδευτικές πολιτικές» συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.

