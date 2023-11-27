Παππάς στον ΣΚΑΪ: Ο Τσίπρας παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ εγγυητής της ενότητας

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ασκήσουμε αντιπολίτευση» τόνισε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παπάς μιλώντας στη εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, κληθείς να σχολιάσει τη στάση του κόμματος μετά τις μαζικές αποχωρήσεις στελεχών.

«Θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα της κοινωνίας των μικρομεσαίων, τον τραπεζικό δανεισμό και την πρόσβαση που πρέπει να έχουν οι πολίτες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, για να προσθέσει ότι ο ίδιος δεν έχει πειστεί «για τα πολιτικά κριτήρια όσων έφυγαν».

Οπως είπε οι αποχωρήσαντες από την πρώτη ημέρα άσκησαν έντονη κριτική στο πρόσωπο του κ. Κασσελάκη. «Επέλεξαν να είναι απέναντι στο κόμμα που παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος αυτός τους ανέδειξε και έφερε το κόμμα της αριστεράς στην εξουσία» τόνισε και συμπλήρωσε: «ο Τσίπρας παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ εγγυητής της ενότητας».

Ερωτηθείς σχετικά σημείωσε ότι ο κ. Κασσελάκης αντιλαμβάνεται ότι «πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο κ. Τσίπρας μετά τη συντριπτική ήττα στις εκλογές του 2023».

Στην ερώτηση ποιος είναι ο στόχος του κόμματος για τις ευρωεκλογές είπε «ο στόχος είναι να πάμε καλά. Δεν θέλουμε να χάσουμε ποσοστά. Θέλουμε να τα διατηρήσουμε και να παρουσιάσουμε ένα νέο πρόσωπο του κόμματος στην κοινωνία».

Πηγή: skai.gr

