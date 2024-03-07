Με ένα βίντεο στο TikTok, ο Στέφανος Κασσελάκης «απαντά» στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού πριν τρεις ημέρες, όπου έδινε διευκρινίσεις για το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που αφορά στις παραλίες.

Στο βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο νέος νόμος, εκτός των άλλων, διασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις παραλίες για όλους τους πολίτες και προβλέπει αυστηρότερα πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τον νόμο και καταπατούν τις παραλίες. Επίσης, απαντώντας στα διάφορα fake news , ο πρωθυπουργός εξηγεί ότι το νομοσχέδιο δεν ρυθμίζει πολεοδομικά ζητήματα, αφού είναι του υπ. Οικονομικών. «Άρα δεν επηρεάζει καμία διάταξη που αφορούν τους όρους δόμησης. Εκεί που δεν επιτρεπόταν δεν θα επιτρέπεται και τώρα η δόμηση» λέει.

Σήμερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του TikTok ανέφερε: «Μη μασάτε με τα ψέματα του Πρωθυπουργού (και) στο tiktok. Και να θυμάστε: Όχι fake news, Όχι Μητσοτάκη, σε θάλασσες και ακτές».

«Για να αποφύγει την κατακραυγή και τις βαριές ευθύνες για την κοιλάδα των Τεμπών, ο πρωθυπουργός πήγε θάλασσα. Όμως είναι έτσι όντως τα πράγματα; Δεν θα σας πω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η ίδια η WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη φύση. Η WWF λοιπόν χαρακτηρίζει τον καινούργιο νόμο ”νόμο καταστροφής των ακτών” γιατί συρρικνώνει τον δημόσιο κοινόχρηστο χώρο των ακτών μας, δεν παρέχει εχέγγυα προστασίας των ευαίσθητων οικοσυστημάτων, ενώ καταργεί ακόμα και την ισχνή αδόμητη ζώνη των 30 μέτρων από την ακτή» αναφέρει συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

