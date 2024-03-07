Λογαριασμός
Εύσημα Φον ντερ Λάιεν σε Μητσοτάκη: Επανέφερε την Ελλάδα στον δρόμο της επιτυχίας

Κατά την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο συνέδριο του ΕΛΚ στο Βουκουρέστι

Ούρσουλα

Εύσημα στους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Πολωνίας απέδωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, Ούρσουλα Φον Ντε Λαίεν, μιλώντας στο συνέδριο του ΕΛΚ που γίνεται στο Βουκουρέστι.

«Είμαστε περήφανοι για τον Ντόναλντ Τουσκ, για την επαναφορά του κράτους δικαίου στην Πολωνία» ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σημείωσε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε την Ελλάδα στον δρόμο της επιτυχίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Κυριάκος Μητσοτάκης ΕΛΚ
