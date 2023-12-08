Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απέστειλε σήμερα επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ζητώντας τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της για τα αποτελέσματα του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
