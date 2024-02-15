Λογαριασμός
Κασσελάκης για Σαμαρά: «Φανταστείτε πρώην πρωθυπουργός σε οποιοδήποτε κόμμα εκτός της ΕΡΕ να έκανε αυτήν τη δήλωση»

Το σχόλιο του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανου Κασσελάκη για τον Αντώνη Σαμαρά 

Κασσελάκης

Τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ότι ο γάμος ομοφύλων «δεν συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα» σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης. «Φανταστείτε πρώην πρωθυπουργός σε οποιοδήποτε κόμμα εκτός της ΕΡΕ να έκανε αυτήν τη δήλωση», έγραψε στο X.

TAGS: Αντώνης Σαμαράς Στέφανος Κασσελάκης Ομόφυλα Ζευγάρια
