Τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ότι ο γάμος ομοφύλων «δεν συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα» σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης. «Φανταστείτε πρώην πρωθυπουργός σε οποιοδήποτε κόμμα εκτός της ΕΡΕ να έκανε αυτήν τη δήλωση», έγραψε στο X.
Φανταστείτε πρώην πρωθυπουργός σε οποιοδήποτε κόμμα εκτός της ΕΡΕ να έκανε αυτήν τη δήλωση. pic.twitter.com/zg8usqaius— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 15, 2024
