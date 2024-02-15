Τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ότι ο γάμος ομοφύλων «δεν συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα» σχολιάζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης. «Φανταστείτε πρώην πρωθυπουργός σε οποιοδήποτε κόμμα εκτός της ΕΡΕ να έκανε αυτήν τη δήλωση», έγραψε στο X.

Φανταστείτε πρώην πρωθυπουργός σε οποιοδήποτε κόμμα εκτός της ΕΡΕ να έκανε αυτήν τη δήλωση. pic.twitter.com/zg8usqaius February 15, 2024

Πηγή: skai.gr

