Κασσελάκης: Από την ανάρτηση του Μητσοτάκη λείπει μόνο η λέξη «Μπέος» Πολιτική 14:44, 01.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Πώς, αλήθεια, φαίνεται στους προοδευτικούς και στους κεντρώους πολίτες η στήριξη του Πρωθυπουργού της χώρας σε έναν τραμπούκο;»