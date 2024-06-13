Στην αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά και σε μια πρόσκληση προς το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας να συνεργαστούν «με διαφάνεια» στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου προχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.

Ο κ. Κασσελάκης δήλωσε ότι «δεν πετάει από τη χαρά του», γιατί «αυτό που ταιριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι να πρωταγωνιστεί», ωστόσο εκτίμησε ότι μετά τις ευρωεκλογές «άνοιξε ένας νέος πολιτικός κύκλος».

Όπως είπε, τα μηνύματα της κάλπης ήταν «ηχηρά», καθώς «η ΝΔ υπέστη πρωτοφανή καθίζηση μόλις ένα χρόνο μετά τις εκλογές», με τον κ. Μητσοτάκη να πετυχαίνει το «μικρότερο αριθμό ψήφων στην ιστορία» του κόμματος.

Δήλωσε μάλιστα «υπερήφανος» που ο ΣΥΡΙΖΑ με «θετική ατζέντα» και «σκληρή αντιπολίτευση» κατέρριψε το «αφήγημα του 41 % ». « Και τώρα το χρονόμετρο μέτρα αντίστροφα κι αυτό χάρη στον ΣΥΡΙΖΑ », είπε, ενώ τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «άντεξε» σε «πείσμα» όσων τον ήθελαν «τελειωμένο» και με «μονοψήφια ποσοστά», παρότι ήταν «πληγωμένος από τη διπλή ήττα και τη διπλή διάσπαση ».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ο πρόεδρος είναι εδώ. Δεν πάμε πουθενά μέχρι να αλλάξουμε τη χώρα », ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως πλέον έχει δημιουργηθεί «μια ισχυρή κοινωνική βάση πολιτικής αντεπίθεσης, απέναντι στην πιο αδίστακτη και αλαζονική κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος». Επισήμανε, δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανέκτησε την πρώτη θέση στους νέους, σε πολλές λαϊκές συνοικίες αλλά και στους αναποφάσιστους.

«Οι πολίτες την Κυριακή απάντησαν στο ερώτημα «Τι ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε;». Ένα κόμμα φρέσκο, ανοικτό, δυναμικό, με αυτοπεποίθηση, καινοτόμο και ανατρεπτικό. Που μιλάει και σκέφτεται διαφορετικά. Που νοιάζεται για τα δικαιώματα των πολλών, απέναντι στα συμφέροντα των λίγων κι εκλεκτών. Με αξίες και πολιτικές που καλύπτουν το χώρο από τη σύγχρονη πατριωτική αριστερά, μέχρι το προοδευτικό κέντρο », είπε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας πως « το προοδευτικό κέντρο έχει το σπίτι του στον ΣΥΡΙΖΑ ».

Όσον αφορά τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, επανέλαβε τη θέση του ότι δεν πιστεύει σε « συμφωνίες κορυφής », καθώς κάτι τέτοιο θα έβαζε το ΣΥΡΙΖΑ στο «ίδιο κάδρο με τους ήδη ηττημένους και προσδίδει αξία φόβητρου σε έναν ήδη απαξιωμένο πρωθυπουργό ».

« Το να κλειστούμε σε ένα γραφείο τρεις- τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί και να συμφωνήσουμε σε μια ένωση, αντί να επιμείνουμε στην πορεία μετατροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα αυτοτελές κόμμα εξουσίας που θα προσκαλεί με ένα ελκυστικό αφήγημα τους δημοκρατικούς πολίτες στο πλευρό του, είναι λάθος », υπογράμμισε, ενώ σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ανοιχτός να « αγκαλιάσει όλους τους προοδευτικούς πολίτες χωρίς κομματική επετηρίδα και αριστερόμετρο ».

Δήλωσε, μάλιστα, ανοιχτός σε «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» με άλλες προοδευτικές δυνάμεις και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και την Πλεύση Ελευθερίας, όπως και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστούν στην «παραγωγή προτάσεων νόμου» με « διαφάνεια » και με « σεβασμό στην αυτοτέλεια » των κομμάτων.

Ως πρώτο θέμα προς συνεργασία, έθεσε το κατηγορητήριο για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, όσον αφορά το «ατιμώρητο έγκλημα των Τεμπών», ενώ τόνισε την ανάγκη να καταθέτουν οι ΚΟ «διαρκώς θετικές, φιλολαϊκές προτάσει », να συμφωνούν πάνω σε αυτές και έτσι να διαμορφώσουν μέσα στην Βουλή και στην κοινωνία « ένα αξιόπιστο κοινωνικό μέτωπο ανατροπής της Δεξιάς κυβέρνησης ».

Όπως είπε, έτσι «θα κριθούν όλα τα κόμματα από την ανταπόκρισή τους », υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ «πρέπει να αλλάξει ».

« Αν θεωρητικώς περισσότερα σχήματα της δημοκρατικής παράταξης φτάσουν στο σημείο συναίνεσης τότε το τελευταίο πράγμα που θα ήταν εμπόδιο, θα ήταν η δική μου καρέκλα», τόνισε ο Στ. Κασσελάκης, εξηγώντας πως εάν τίθεται ως « προϋπόθεση » να υπάρχει « εκ νέου εκλογή Προέδρου από το επανιδρυμένο κόμμα, από τον μεγαλύτερο προοδευτικό χώρο », ότι θα ανταποκρινόταν και θα έθετε εκ νέου υποψηφιότητα. « Οι ηγεσίες πρέπει πάντα να έχουν τη σφραγίδα της βάσης. Και η βάση μας είναι μεγαλύτερη από την δεξιά-ακροδεξιά που μας κυβερνούν », είπε και απέκλεισε, ωστόσο, να αποχωρήσει « για να έρθει ένας από μηχανής θεός ».

Συνεχίζοντας, ξεκαθάρισε ότι «σε αυτό το μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς, δεν θα υπάρχουν αποχές από ζητήματα ηθικής που ανήκουν στην σωστή πλευρά της ιστορίας - όπως είναι η ισότητα στον γάμο ή η άμεση αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης », αφήνοντας αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ και τονίζοντας πως αυτό το νέο « σπίτι » θα χτιστεί το φθινόπωρο, στο καταστατικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

« Απέναντί μας, όλοι έχουμε έναν πραγματικό αντίπαλο στην αντικοινωνική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη », τόνισε ο Στ. Κασσελάκης, προβλέποντας ότι η ΝΔ « δε θα ξαναδεί κυβέρνηση », ενώ αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ « ξέρει τί να κάνει για να πάει από το 15% στο 35% ».

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε σε μια «δέσμη πρωτοβουλιών που θα αναλάβει το κόμμα τώρα που άνοιξε πάλι η Βουλή ».

Σε αυτήν περιλαμβάνονται η κατάθεση πρότασης για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το « μπάζωμα » στα Τέμπη, η κατάθεση πρότασης νόμου για την άρση του αντισυνταγματικού φορολογικού τεκμηρίου των επαγγελματιών και επιτηδευματιών, η κατάθεση πρότασης νόμου για τη στεγαστική πολιτική, μια πρόταση για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους προς τις τράπεζες, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και μια πρόταση για ένα νέο ΕΣΥ και Κοινωνικό Κράτος, μια πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ριζική αλλαγή του ανήθικου νόμου περί ευθύνης υπουργών και μια σειρά προτάσεων για τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων.

« Αυτή είναι η αποστολή και η ευθύνη της δημοκρατικής παράταξης. Να καταθέτει βιώσιμες προτάσεις νόμου, να υπερασπίζεται το δίκαιο του λαού και να ξεγυμνώνει καθημερινά αυτή την εταιρεία που αυτοχαρακτηρίζεται κυβέρνηση », υπογράμμισε.

Επιπρόσθετα, ο Στ. Κασσελάκης θέλησε να ανοίξει άλλον έναν « δρόμο συνεννόησης » μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων, απευθύνοντας έκκληση να « συνδιαμορφώσουν νικηφόρα ψηφοδέλτια στις Περιφέρειες και στους Δήμους όλης της χώρας » από φέτος κιόλας.

« Αναλαμβάνω την ευθύνη ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ηγηθούμε αυτών των δημοκρατικών τομών. Να τα θέσουμε εμείς στο τραπέζι και να ζητήσουμε την ανταπόκριση όλων των δημοκρατικών δυνάμεων. Και εκεί θα κριθούμε όλοι », είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως στην προσπάθεια αυτή έχουν θέση « όλα τα έντιμα και ικανά στελέχη του προοδευτικού χώρου ».

«Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι η αφετηρία για το νέο μας ξεκίνημα. Η επόμενη μέρα θα είναι μια καλύτερη μέρα », κατέληξε ο Στ. Κασσελάκης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

