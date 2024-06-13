Πήρε πίσω τον χαρακτηρισμό «τενεκέδες» για συναδέλφους τους βουλευτές της ΝΔ ο Γιάννης Λοβέρδος, λίγη ώρα μετά αφότου τους εξαπέλυσε σε συνέντευξη του στο κανάλι της Βουλής.

Σε ανάρτησή του στο Facebook «μάζεψε» τη δήλωσή του, υποστηρίζοντας ότι άλλο ήθελε να πει.

«Υπάρχουν και τενεκέδες στη Κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι βουλευτές της ΝΔ είναι αξιολογότατοι. Δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία τενεκέδες; Σε όλες τις ΚΟ υπάρχουν και καλοί και κακοί», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους γνώριζα καν και τους βλέπω συνεπέστατους, έχουν άποψη και αυτοί οι άνθρωποι απορώ γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα».

Ο κ. Λοβέρδος παραδέχθηκε επίσης πως το ποσοστό του κόμματος στις τελευταίες εθνικές εκλογές, δημιούργησε αλαζονεία και οδήγησε ορισμένους στο να «καβαλήσουν το καλάμι».

Η ανάρτηση του Γιάννη Λοβέρδου στο Facebook:



«Καλημέρα σας. Σήμερα στην εκπομπή «Πρωινή Επισκόπηση» στο κανάλι της Βουλής ερωτήθηκα από τους δημοσιογράφους αν η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ δεν έχει «πάγκο» και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοινοβουλευτικά πρόσωπα στην κυβέρνηση γιατί δεν αξίζουν, τόνισα ότι η ΚΟ της ΝΔ είναι η καλύτερη που υπάρχει και τα περισσότερα μέλη της είναι εξαιρετικά και πρέπει αυτά πρωτίστως να χρησιμοποιούνται σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Φυσικά θα υπάρχουν και βουλευτές που δεν αξίζουν, όπως σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, όπως σε κάθε κοινωνία. Εν τη ρύμη του λόγου σε μια ζωντανή συζήτηση προφανώς παρερμηνεύτηκε, ενδεχομένως κι εκ του πονηρού, η τοποθέτηση μου. Και γι’ αυτο δεν έχω κανένα πρόβλημα να παραδεχτώ το λάθος μου και να ζητήσω συγγνώμη. Το βέβαιο είναι ότι η ΚΟ αποτελείται στην συντριπτική της πλειονότητα από αξιολογότατα στελέχη, που εκτιμώ ότι όλα τους μπορούν να γίνουν κι υπουργοί κι υφυπουργοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.