Μήνυμα προς τις προοδευτικές δυνάμεις για το μέλλον της κεντροαριστεράς έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Παππάς, ρίχνοντας εκ νέου γέφυρες προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στην πλειοψηφία, τόνισε ότι «ο λαός έστειλε συντριπτικό μήνυμα» στην ευρωκάλπη της Κυριακής, προσθέτοντας πως η κυβέρνηση «φοβάται τη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων». Προειδοποίησε πάντως πως η κυβερνητική πλειοψηφία θα λάβει σύντομα απάντηση, καθώς «θα είναι πυκνές οι πολιτικές εξελίξεις» με τον ίδιο να τονίζει: «Δείτε τι έγινε στη Γαλλία. Φοβάστε τη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων. Η απάντηση στη συνέχιση αυτής της πολιτικής. Θα ζήσετε τον Γαλλικό εφιάλτη. Εμείς τι έχουμε να πούμε; Άντε και στα δικά μας».

Μάλιστα η δήλωση αυτή ήρθε μόλις λίγες ώρες, μετά το διπλό φλερτ του Στέφανου Κασσελάκη με το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τείνει χείρα κοινοβουλευτικής συνεργασίας στη Χαριλάου Τρικούπη.

Την ώρα πάντως, που ολοκλήρωνε την τοποθέτησή του, το λόγο πήρε η προεδρεύουσα της συνεδρίασης Όλγα Γεροβασίλη, με την ίδια να απευθύνεται στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, διερωτώμενη «αν άρχισε ο έντονος διάλογος μεταξύ των δύο παρατάξεων».

Το νήμα από εκεί που το άφησε η κα Γεροβασίλη έπιασε ο επόμενος ομιλητής, με τον Χρήστο Γιαννούλη να της απαντά: «Ο διάλογος θα αρχίσει κα. πρόεδρε και θα είναι και δημιουργικός και αποτελεσματικός».

