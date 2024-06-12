ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι η κυβέρνησή του τα πάει καλά, παρότι έχασε 13 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι «παρ’ όλο που έχουν περάσει ήδη τρεις μέρες από την κάλπη των ευρωεκλογών, η οποία καταβαράθρωσε τα εκλογικά ποσοστά της ΝΔ, ο αρχηγός της, Κυρ. Μητσοτάκης, εξακολουθεί να συμπεριφέρεται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως θα επιδιώξει να συνεχίσει τις «μεταρρυθμίσεις» που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά του, δηλαδή την περαιτέρω διάλυση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας, ενώ διαπίστωσε πως η κυβέρνησή του τα έχει πάει καλά, παρότι έχασε 13 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μόλις χρόνο.

Σε ό,τι αφορά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, για τους οποίους ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος για τον τρόπο με τον οποίο τους έχει διαχειριστεί η κυβέρνησή του, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως υπάρχουν κι άλλοι που συμφωνούν μαζί του. Κι αυτοί είναι όλοι οι μεγαλόσχημοι φίλοι της κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν πάρει τη μερίδα του λέοντος, αφήνοντας, κυριολεκτικά, ψίχουλα για τις μικρές μεσαίες επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, μόνο ο κ. Μητσοτάκης έχει τέτοιο θράσος ώστε να ισχυριστεί πως είναι ευχαριστημένος για τα κονδύλια του Ταμείου που αφορούν την Υγεία. Σε ποια χώρα ζει, αλήθεια;

Κατανοούμε, τέλος, το γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν ανησυχεί από την άνοδο της άκρας Δεξιάς. Κι αυτό γιατί η άκρα Δεξιά στη χώρα μας είτε κατοικοεδρεύει εντός του κόμματος του είτε αποτελεί δορυφόρο του.

