Κασσελάκης: Αν μας τιμήσει ο λαός με την ψήφο του, θα καταργήσω όλες τις βουλευτικές ασυλίες

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη σχετική ανάρτηση με αφορμή σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Δημοκρατία» που αναφέρει ότι είχε σταλεί στον τότε υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, «απόρρητη επιστολή» για τον «φόβο δυστυχήματος»

Κασσελάκης

Ανάρτηση σχετικά με το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Δημοκρατία" που αναφέρει ότι είχε σταλεί στον τότε υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, «απόρρητη επιστολή» για το «φόβο δυστυχήματος», έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταργήσω όλες τις βουλευτικές ασυλίες - όλα τα βουλευτικά προνόμια. Η Βουλή δε θα εκθρέψει άλλον Κώστα Αχ. Καραμανλή», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

