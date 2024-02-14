Ανάρτηση σχετικά με το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Δημοκρατία" που αναφέρει ότι είχε σταλεί στον τότε υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, «απόρρητη επιστολή» για το «φόβο δυστυχήματος», έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Αν μας τιμήσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταργήσω όλες τις βουλευτικές ασυλίες - όλα τα βουλευτικά προνόμια. Η Βουλή δε θα εκθρέψει άλλον Κώστα Αχ. Καραμανλή», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

