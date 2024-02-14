Η κλιματική κρίση καθιστά μονόδρομο την επένδυση της Πολιτείας στον εκσυγχρονισμό όλων των δομών της Πολιτικής Προστασίας, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύντομο χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την ένταξη νέων πυροσβεστικών πλοίων στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για την υλοποίηση του προγράμματος «Αιγίς» επισημαίνοντας ότι διατίθενται κονδύλια 2,1 δισ. ευρώ σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστιού Σώματος λέγοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ασφάλεια όλων μας.

Συμπλήρωσε ότι στο πλαίσιο αυτό η Πολιτεία αποφάσισε να δώσει στα δύο νέα πλοία τα ονόματα δύο στελεχών του ΠΣ που θυσίασαν τη ζωή τους στο καθήκον του πύρονομου, Σάββα Σάββαρη και του δόκιμου ανθυποπυραγού Αριστείδη Μουζακίτη.

«Καλοτάξιδα τα νέα σκάφη, εύχομαι με μεγάλη ταχύτητα να ετοιμαστούμε για τη νέα αντιπυρική περιόδο» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχτηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ανέφερε ότι τα δύο νεότευκτα πλοία ενισχύουν σημαντικά τη δυναμική του Πυροσβεστικού Σώματος στις εξαιρετικά μεγάλου βαθμού δυσκολίας επιχειρήσεις πυρόσβεσης στη θάλασσα.

«Πλέον ο στόλος του Σώματος ανέρχεται σε 12 πυροσβεστικά πλοία, στα οποία θα προστεθούν και άλλα μέσω του ΑΙΓΙΣ», είπε.

Η ομιλία του πρωθυπουργού:

«Κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κ. Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κ. Αρχηγέ της Πυροσβεστικής, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι,

Με χαρά και με συγκίνηση παρευρίσκομαι σήμερα σε αυτή τη σεμνή τελετή ονοματοδοσίας των δύο νέων υπερσύγχρονων σκαφών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης μίλησε για την μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλλει η Ελληνική Πολιτεία να εκσυγχρονίσει δραστικά όλες τις υποδομές της Πολιτικής Προστασίας. Και πράγματι η κλιματική κρίση, με την οποία όχι μόνο εμείς αλλά ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται πια αντιμέτωπος, καθιστά αυτή την επένδυση στην Πολιτική Προστασία μονόδρομο.

Και θέλω να εκφράσω, κ. Υπουργέ, την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το Πρόγραμμα “Αιγίς” σχεδιάζεται και υλοποιείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θέλω να θυμίσω ότι θα διαθέσουμε παραπάνω από 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ για υποδομές που σχετίζονται με την Πολιτική Προστασία.

Και βέβαια αυτοί οι πόροι συμπληρώνονται και από πόρους άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα δύο σκάφη, τα οποία σήμερα ονοματοδοτούμε, χρηματοδοτήθηκαν από προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020 και με μεγάλη προσπάθεια, όπως είπε και ο Υπουργός, των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος καταφέραμε και σώσαμε τους πόρους αυτούς, έτσι ώστε σήμερα τα σκάφη αυτά να διατίθενται στην υπηρεσία όχι μόνο του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και όλων των υπολοίπων κλάδων που μπορεί κάποια στιγμή να τα χρειαστούν.

Βέβαια, κυρίες και κύριοι, τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς τις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες και οι οποίοι, 365 μέρες το χρόνο, ταγμένοι στην υπηρεσία του καθήκοντος, προσφέρουν την υπηρεσία τους για το καλό και την ασφάλεια όλων μας.

Και πράγματι είναι σήμερα μία συγκινητική στιγμή, καθώς αποφασίσαμε -και πολύ σωστά- να δώσουμε σε αυτά τα δύο σκάφη ονόματα δύο στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος που έπεσαν την ώρα του καθήκοντος: τον Πυρονόμο Σάββα Σάββαρη και τον δόκιμο Ανθυποπυραγό Αριστείδη Μουζακίτη. Ευχαριστώ τους γονείς του Αριστείδη που βρίσκονται σήμερα μαζί μας σε αυτή την πολύ συγκινητική στιγμή.

Και πιστεύω ότι το ελάχιστο το οποίο οφείλουμε σε αυτούς οι οποίοι θυσιάζουν τη ζωή τους στο καθήκον, είναι να μην τους ξεχνάμε. Και μέσα από αυτές τις συμβολικές κινήσεις να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη τους.

Εύχομαι να είναι καλοτάξιδα, κ. Αρχηγέ, τα νέα σκάφη. Εύχομαι με μεγάλη ταχύτητα να προετοιμαστούμε και για τη νέα αντιπυρική περίοδο καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι η δουλειά της πρόληψης δεν ξεκινάει με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου αλλά ουσιαστικά διεξάγεται όλο το χειμώνα.

Και είμαι απολύτως σίγουρος ότι το Πυροσβεστικό Σώμα και πάλι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.