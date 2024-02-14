Με Navtex η Τουρκία επαναφέρει το θέμα των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών

Νέα Navtex εξέδωσε χτες η Τουρκία, με την οποία επαναφέρει το θέμα των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, ο Υδρογραφικός σταθμός Σμύρνης αναφέρει: «Τα νησιά Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σαμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρoς, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελόριζο βρίσκονται σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς σύμφωνα με τις αποφάσεις του 1914 των έξι μεγάλων δυνάμεων, τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923, σύμφωνα με την συμφωνία των στενών της Λωζάνης του 1923 και σύμφωνα με την συνθήκη των Παρισίων του 1947. Γι' αυτόν τον λόγο δεν θα πρέπει να διενεργούνται στρατιωτικές δράσεις εντός των χωρικών υδάτων αυτών των των νησιών.

Όμως ενάντια στις διεθνείς συνθήκες, εκδίδονται απο κάποιους σταθμούς εκδίδονται Navtex για στρατιωτικές δράσεις σε περιοχές που περιλαμβάνουν και τα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο στην ασφαλή ναυσιπλοΐα».

Όλα αυτά τα νησιά, σύμφωνα με την Άγκυρα, πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, δεν πρέπει να διαθέτουν στρατιωτικές δυνάμεις και να μην γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις.

Παράλληλα, η Τουρκία δεσμεύει περιοχή στο Αιγαίο από τη Σάμο μέχρι και την Τήνο για να πραγματοποιήσει δικές της ασκήσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη:

Ταξίδι του Ερντογάν στην Αίγυπτο για να συναντήσει τον Σίσι

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν: «Τον κατηγόρησε ως δικτάτορα και έλεγε πως δεν θα τον συναντήσει. Τώρα ταξιδεύει στην Αίγυπτο για να τον δει».

SOZCU TV: O Eρντογάν ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οχι στο μακρινό παρλεθόν, σε δηλώσεις οι χώρες του Κόλπου είχαν κατηγορηθεί ως χρηματοδότες της απόπειρας πραξικοπήματος. Στις 14 Φεβρουαρίου ο Ερντογάν θα έχει άλλη μια επίσκεψη που προκαλεί την προσοχή. Oι δυο ηγέτες θα φωτογραφηθούν μπροστά στις κάμερες. Οι δυο ηγέτες δεν θα κάτσουν απέναντι αλλά ο ένας δίπλα στον άλλον.Και θα γίνει η αξιολόγηση των 12 ετών όπου είχαν κοπεί οι επαφές».

Τουρκική αντιπολίτευση: «Φιάσκο η συμφωνία των F-16 με τις ΗΠΑ»

«Η Ελλάδα θα είναι ανώτερη στην αεροπορία στο Αιγαίο. Θα διαθέτει Rafale, F-16 ΒLOCK-70 KAI F-35»

Ουτκού Τσακιροζέρ, βουλευτής Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του τουρκικού κοινοβουλίου: «Aυτή η εξοπλιστική συμφωνία αξίζει να μείνει στην ιστορία ως φιάσκο και όχι ως επιτυχία. Παράλληλα με τη συμφωνία πώλησης των F-16 στην Τουρκία, η αμερικανική κυβέρνηση έστειλε στο Κογκρέσο την πώληση 40 μαχητικών αεροσκαφών νέας γενιάς F-35 στην Ελλάδα.

H Ελλάδα θα καταστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της ανώτερη σε στοιχεία πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο. Και αυτό διότι η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει το σχέδιο ανανέωσης των γερασμένων F-16 της. Εκτός από τα γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Rafale, η Ελλάδα, η οποία θα ανανεώσει τα γερασμένα F-16 της, θα διαθέτει πλέον και τα F-35 5ης γενιάς, τα οποία διαθέτουν την τελευταία και πιο προηγμένη τεχνολογία. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία θα αγοράσει F-16 4ης γενιάς και θα ενισχύσει τα παλιά της F-16».

Στην Τουρκία ελπίζουν σε συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες με την Αίγυπτο

Τούρκοι αναλυτές: «Η Ελλάδα με το Καστελλόριζο διεκδικεί χώρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν έχει τέτοιο δικαίωμα»

Εκρέμ Κιζιλτάς, δημοσιογράφος: «Ξέρετε πως εδώ υπάρχει ένα μικρούτσικο νησί 11 τ. χλμ, το Καστελλόριζο, που η Ελλάδα με αυτό επιχειρεί να έχει παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα παρόλο που ξέρει πως με τα νησιά δεν μπορεί να διεκδικεί Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μέσω του Καστελλόριζου εκδίδει βλακείες όπως ο χάρτης της Σεβίλλης και προσπαθεί να στριμώξει την Τουρκία έχοντας την υποστήριξη των Δυτικών δυνάμεων. Όταν η Τουρκία συμφώνησε με τη Λιβύη άλλαξαν τα δεδομένα. Αυτό που λένε οι Έλληνες είναι οι δυτικοί να μιλήσουν με τον Σίσι και να εμποδίσουν την Αίγυπτο να έρθει σε συμφωνία με την Τουρκία Αυτό μπορούν να το κάνουν οι Δυτικοί. Αξιοσημείωτη είναι και η πτυχή του κόστους του θέματος... Ενώ η Ελλάδα θα πληρώσει 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια για 40 από τα ακριβότερα F-35 και τα συνοδευτικά υποσυστήματα, η Τουρκία θα πληρώσει 23 δισεκατομμύρια δολάρια για 40 F-16 χαμηλότερης γενιάς και 79 κιτ εκσυγχρονισμού».

Πηγή: skai.gr

