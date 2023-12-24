Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα και τα τρία τους παιδιά Κωνσταντίνο, Σοφία και Δάφνη άκουσαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου κάλαντα και μαντινάδες από το Καστελόριζο.

Τα κάλαντα είπαν στον Πρωθυπουργό και την οικογένειά του μέλη της Πολιτιστικής Μουσικοχορευτικής Ομάδας Καστελλορίζου, της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδoς και της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Την παράσταση «έκλεψαν» η ηλικιωμένη κυρία με την παραδοσιακή στολή και ο Πίνατ, ο πρωθυπουργικός σκύλος, ο οποίος φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος.

Μάλιστα, ο Peanut ήταν... ντυμένος εορτασικά με ένα κόκκινο μαντήλι με το HO-HO-HO του Αη Βασίλη στο λαιμό!

Τα κάλαντα από το Καστελλόριζο για τον πρωθυπουργό:





Πηγή: skai.gr

