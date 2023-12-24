Λογαριασμός
Κάλαντα από το Καστελλόριζο στο Μαξίμου – Ο Peanut έκλεψε την παράσταση (βίντεο - φωτογραφίες)

Η οικογένεια του πρωθυπουργού άκουσε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα μαζί με τον σκύλο τους 

ΜΑΞΙΜΟΥ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα και τα τρία τους παιδιά Κωνσταντίνο, Σοφία και Δάφνη άκουσαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου κάλαντα και μαντινάδες από το Καστελόριζο. 

MAJIMOY

Τα κάλαντα είπαν στον Πρωθυπουργό και την οικογένειά του μέλη της Πολιτιστικής Μουσικοχορευτικής Ομάδας Καστελλορίζου, της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδoς και της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Την παράσταση «έκλεψαν» η ηλικιωμένη κυρία με την παραδοσιακή στολή και ο Πίνατ, ο πρωθυπουργικός σκύλος, ο οποίος φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος.

MAJIMOU

Μάλιστα, ο Peanut ήταν... ντυμένος εορτασικά με ένα κόκκινο μαντήλι με το HO-HO-HO του Αη Βασίλη στο λαιμό! 

MAJIMOY

Τα κάλαντα από το Καστελλόριζο για τον πρωθυπουργό:


 

