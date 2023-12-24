Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα και τα τρία τους παιδιά Κωνσταντίνο, Σοφία και Δάφνη άκουσαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου κάλαντα και μαντινάδες από το Καστελόριζο.
Τα κάλαντα είπαν στον Πρωθυπουργό και την οικογένειά του μέλη της Πολιτιστικής Μουσικοχορευτικής Ομάδας Καστελλορίζου, της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδoς και της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
Την παράσταση «έκλεψαν» η ηλικιωμένη κυρία με την παραδοσιακή στολή και ο Πίνατ, ο πρωθυπουργικός σκύλος, ο οποίος φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος.
Μάλιστα, ο Peanut ήταν... ντυμένος εορτασικά με ένα κόκκινο μαντήλι με το HO-HO-HO του Αη Βασίλη στο λαιμό!
Τα κάλαντα από το Καστελλόριζο για τον πρωθυπουργό:
- Τα τσακώνικα κάλαντα «έψαλαν» στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη
- Παγουλάτος: Η AI θα μπορούσε να βοηθήσει από την αντιμετώπιση & ανίχνευση πυρκαγιών μέχρι τον ανασχεδιασμό & κατασκευή των υποδομών
- Τα έψαλαν στον Κασσελάκη – «Στην Κουμουνδούρου ήρθαμε απόψε να σας δούμε και τα δικά μας κάλαντα τώρα θα σας επούμε».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.