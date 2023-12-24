O Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχτηκε στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη τον χορευτικό όμιλο «Αορείτες» από το Ηράκλειο Κρήτης, που έχουν κάνει πράξη τη συμπερίληψη ενώνοντας τις δεξιότητες στον χορό παιδιών και με αναπτυξιακές διαταραχές ή κινητικά προβλήματα.

Ο κ. Ανδρουλάκης αντάλλαξε ευχές με τους χορευτές του συλλόγου και επαίνεσε την πρωτοβουλία τους.

«Χαίρομαι πάρα πολύ, που σήμερα φιλοξενούμε εδώ, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, τους φίλους μας από την Κρήτη, που με πολλή ανθρωπιά πήραν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν έναν χορευτικό όμιλο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Θα είμαστε στο πλευρό σας, διότι τα παιδιά μας είναι η προτεραιότητά μας και αγωνιζόμαστε να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες από το κράτος και να έχουν την καλύτερη δυνατή προοπτική. Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Και χαίρομαι πάρα πολύ, που οι γενναίοι φίλοι μας από το Ηράκλειο είναι σήμερα κοντά μας για να γιορτάσουμε αυτές τις άγιες μέρες» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τα τσακώνικα κάλαντα των Χριστουγέννων είπαν στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τα μέλη της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

