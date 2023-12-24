Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα άκουσε ο Στέφανος Κασσελάκης από τον Σύλλογο «Δικταίοι Καστρινοί», μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Οι ήχοι της κρητικής λύρας και του λαούτου συνεχίστηκαν και μετά τα κάλαντα, με τα μέλη του συλλόγου να χορεύουν μαλεβιζιώτη και χανιώτικο συρτό συνοδευόμενο από μαντινάδα που προετοιμάστηκε για την περίσταση: «στην Κουμουνδούρου ήρθαμε απόψε να σας δούμε και τα δικά μας κάλαντα τώρα θα σας επούμε».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αντάλλαξε δώρα με τους χορευτές και τους οργανοπαίκτες. Του έδωσαν ένα καλάθι με κρητικά προϊόντα και εκείνος τους μοίρασε χειροποίητα γούρια φτιαγμένα από πωλητές του περιοδικού δρόμου «Σχεδία».

Ο κ. Κασσελάκης, που συνοδευόταν από τον Τάιλερ Μακμπέθ, ευχήθηκε «χρόνια πολλά», «ειρήνη σε όλον τον κόσμο και αλληλεγγύη ανάμεσα μας στην ελληνική κοινωνία» και «πάντα με χαμόγελο», δηλώνοντας πάρα πολύ υπερήφανος «που έχουμε τους Κρητικούς μας εδώ σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων».

Μετά την ολοκλήρωση της σύντομης εκδήλωσης και αφότου έκλεισαν οι τηλεοπτικές κάμερες, στήθηκε ένα μικρό αυτοσχέδιο «γλέντι» ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, με τον κ. Κασσελάκη και μεταξύ άλλων τους Γ. Βασιλειάδη, Ευ. Αποστολάκη, Μ. Καπνισάκη, Δ. Βουτυράκου, Λ. Κρέτσο, με κεράσματα τσικουδιάς και τους οργανοπαίκτες να παίζουν κρητικούς σκοπούς, επιφυλάσσοντας και μια αυτοσχέδια μαντινάδα για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: «Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, η Κρήτη σας φωνάζει να ‘τος ο πρωθυπουργός σιγά- σιγά χαράζει».

Ο κ. Κασσελάκης αναχωρεί σήμερα με τον Τάιλερ Μακπέθ για τις ΗΠΑ όπου θα περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων μαζί με τις οικογένειες τους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

