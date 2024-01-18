Καλαφάτης: Αναπτύσσουμε την οικονομία μας και μειώνουμε τις εκπομπές άνθρακα

Στο 3Ο Περιφερειακό Σεμινάριο για την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Γεωπολιτική Ομάδα 12+ της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (I.P.U) στο Παρίσι παρεβρέθη ο Σταύρος Καλαφάτης

«Η Ελλάδα εφαρμόζει μια συνεκτική πολιτική σε 3 πυλώνες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος: Μετάβαση σε κλιματική ουδετερότητα. Προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Αναπτύσσουμε την οικονομία μας και παράλληλα μειώνουμε τις εκπομπές άνθρακα.

Συνολικά οι εκπομπές μας έχουν μειωθεί κατά 43% καθώς στρεφόμαστε αυξητικά σε ανανεώσιμη ενέργεια», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, μέλος της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση (I.P.U) και μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Σταύρος Καλαφάτης, σε παρέμβαση για την Πράσινη Μετάβαση στην Ελλάδα, στο 3o Περιφερειακό Σεμινάριο για την Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Γεωπολιτική Ομάδα 12+ της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (I.P.U), που διεξάγεται στο Παρίσι.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: «Στον Εθνικό Νόμο για το κλίμα, που υιοθετήθηκε πέρυσι, θέσαμε φιλόδοξους στόχους για το 2030 και το 2040.

Βάσει του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, η Ελλάδα θα ξεπεράσει τον στόχο που μας έχει τεθεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως το 2030 το 80% της ηλεκτρικής ενέργειάς μας θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διείσδυση των οποίων έχει αγγίξει το 50%.

Πέρυσι η διείσδυση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας ήταν η 7η υψηλότερη παγκόσμια και η ικανότητα παραγωγής μας η 5η υψηλότερη σε κατά κεφαλή βάση».

Αναφερόμενος στην κυκλική οικονομία ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε ότι «το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία θέτει συγκεκριμένες δράσεις για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ως το 2025, με έμφαση στη δραστική μείωση των πλαστικών μιας χρήσης».

Σχετικά με τη βιοποικιλότητα ο Σταύρος Καλαφάτης υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έχει αποφασίσει ήδη από το 2021 να ανακηρύξει το 10% των ελληνικών χωρικών υδάτων σε ζώνη μη αλίευσης ως το 2030. Επιπλέον, έχει δεσμευτεί να αποκαταστήσει το 30% ειδικών τύπων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων ως το 2030».

Στο πλαίσιο του τρίτου περιφερειακού σεμιναρίου της I.P.U. ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ. είχε συναντήσεις με συναδέλφους του Βουλευτές από την Αυστρία και την Ολλανδία τους οποίους ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει επιτελέσει η Ελλάδα στο θέμα της Πράσινης Μετάβασης.

