Διήμερη περιοδεία στη Ηλεία και την Αχαΐα ξεκίνησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και νωρίς το μεσημέρι επισκέφθηκε το νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου».

«Έχουμε τις δεύτερες υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας πανευρωπαϊκά» ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσθέτοντας ότι «αυτό το μήνυμα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη η κυβέρνηση ασκώντας πολιτικές που στηρίζουν το ΕΣΥ. Εμείς έχουμε προτεραιότητα την αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και συνομίλησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

«Δεν μπορεί να λες ότι θες να αντιμετωπίσεις το δημογραφικό, αλλά το βρεφικό γάλα να πωλείται σε τριπλάσιες τιμές σε σχέση με άλλες χώρες τής Ευρώπης και να μην έχουμε ισχυρό κοινωνικό κράτος στην ελληνική περιφέρεια: καλά δημόσια σχολεία, καλά δημόσια νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και, βέβαια, χαμηλό κόστος ζωής» κατέληξε στις δηλώσεις του.

Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, οποίος συναντήθηκε με τον δήμαρχο Πύργου, Στάθη Καννή, επισήμανε ότι αποτελεί προτεραιότητα για τον νομό Ηλείας να ολοκληρωθεί στην ολότητά του το μεγάλο έργο του οδικού άξονα. «Δεν μπορεί να μην υπάρχει συνδετήριος άξονας της Αμαλιάδας με αυτό το μεγάλο έργο. Δεν μπορεί να μην φτάνει μέχρι την Ολυμπία» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης για τον υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική μείωση των καταβαλλόμενων άμεσων ενισχύσεων προς τους αγρότες για το 2023. «Το κόστος σήμερα για τους αγρότες είναι τεράστιο λόγω των ευθυνών τεσσάρων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και πέντε προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Τέλος, αναφερόμενος στις εκλογές στην ΚΕΔΕ ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ελπίζει «να υπάρξει μια ισχυρή προοδευτική φωνή, που θα στείλει καθαρό μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη ότι χρειαζόμαστε μια αυτοδιοίκηση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, αξιοκρατία, διάλογο».

