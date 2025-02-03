Κακλαμάνης για Τέμπη: Η Βουλή δεν απέκρυψε κανένα στοιχείο - Τι είπε για την Καρυστιανού

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην κατηγορηματική διάψευση δημοσιευμάτων περί απόκρυψης στοιχείων από τη Βουλή που αφορούν το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη προχώρησε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Πρόεδρος της Βουλής απάντησε στις βολές που δέχεται το ελληνικό κοινοβούλιο, με αφορμή και την τελευταία ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού για δικογραφία που έφτασε στη Βουλή στις 3 Αυγούστου και δεν ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια. «Δεν απαντώ στην Καρυστιανού, σέβομαι τον πόνο των μανάδων και των πατεράδων. Δεν αντιδικώ με την Καρυστιανού ούτε με κανένα συγγενή. Απαντώ για το κύρος της Βουλής», δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, εξηγώντας πως η κεντρική δικογραφία που αφορά την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 23/5/24 και ανακοινώθηκε στο Σώμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Στις 6/8/2024 διαβιβάστηκαν στη Βουλή συμπληρωματικά έγγραφα (της εισαγγελίας Πρωτοδικών, της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας και της εισαγγελέως Εφετών Λάρισας) της βασικής δικογραφίας, τα οποία δεν ανακοινώθηκαν, καθώς, όπως επισημαίνουν κοινοβουλευτικές πηγές, τέτοιου είδους έγγραφα δεν ανακοινώνονται, αλλά παραμένει η δυνατότητα στους βουλευτές που το επιθυμούν να ζητήσουν να τα δουν και να κρατήσουν σημειώσεις. «Δεν αποκρύφθηκε απολύτως τίποτα. Ουδέποτε έγγραφο συμπληρωματικό ανακοινώνεται στην Ολομέλεια», είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος.

Σύμφωνα με πηγές της Βουλής τα συγκεκριμένα έγγραφα, προερχόμενα από την εισαγγελία Λάρισας, που ήρθαν στη Βουλή τον Αύγουστο του 2024 δεν βρίσκονται κρυμμένα σε κανένα συρτάρι του τέως προέδρου της Βουλής, αλλά πρωτοκολλημένα από τις 9 Αυγούστου του 2024, είναι ενσωματωμένα στη σχετική βασική δικογραφία, η οποία, από τις 23/5/24 όποτε και ανακοινώθηκε, είναι στη διάθεση των βουλευτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.