Δήμος Αθηναίων: Στον στόλο καθαριότητας 20 νέα απορριμματοφόρα για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων

Με την προσθήκη 20 νέων μικρών απορριμματοφόρων ανοιχτού τύπου ενισχύει τον στόλο της η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων από τις γειτονιές της πρωτεύουσας.

Κατά την παρουσίαση των νέων οχημάτων, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Όλγα Δούρου ενημερώθηκαν για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις επιχειρησιακές δυνατότητές τους, υπογραμμίζοντας ότι η ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας.

Ευελιξία σε στενούς δρόμους και δύσκολα σημεία

Ο Χάρης Δούκας επισήμανε ότι τα νέα απορριμματοφόρα λειτουργούν ως οχήματα ταχείας επέμβασης, καθώς μπορούν να κινούνται με άνεση ακόμη και στους πιο στενούς δρόμους της Αθήνας ή σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση.

Παράλληλα, είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα που διευκολύνουν το έργο των δημοτικών συνεργείων και αυξάνουν την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα.

Από την πλευρά της, η Όλγα Δούρου ανακοίνωσε ότι τα νέα οχήματα θα ξεκινήσουν να επιχειρούν στους δρόμους της πόλης μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αυξημένες παρεμβάσεις καθαριότητας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η αντιδήμαρχος, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφηκε σημαντική αύξηση των δράσεων καθαριότητας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ειδικότερα, οι εξορμήσεις καθαριότητας αυξήθηκαν κατά 87%, οι πλύσεις κοινόχρηστων χώρων κατά 52%, ενώ οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του αστικού εξοπλισμού ενισχύθηκαν κατά 46%.

Έκκληση προς τους πολίτες για σωστή αποκομιδή

Ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι η οργανωμένη συλλογή ογκωδών αντικειμένων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της καθαριότητας της πόλης, την ασφάλεια των κατοίκων και την απρόσκοπτη χρήση πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων.

Για τον λόγο αυτό καλεί τους πολίτες να μην εγκαταλείπουν ανεξέλεγκτα έπιπλα, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές ή άλλα ογκώδη αντικείμενα. Πριν από την απόθεσή τους θα πρέπει να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595, ώστε να προγραμματίζεται η παραλαβή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.



Πηγή: skai.gr

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