Φωτιά σε δασική έκταση στην Κοζάνη – Σηκώθηκε ελικόπτερο 

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.



Πηγή: skai.gr

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