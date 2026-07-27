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Φωτιά σε δασική έκταση στην Κοζάνη – Σηκώθηκε ελικόπτερο 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 

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Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης  ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εξελίσσεται  μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Κοζάνη Πυρκαγιά
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