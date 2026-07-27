Ιταλία: Πύρινος κλοιός σε Γκαργκάνο και Μολίζε – Εκατοντάδες τουρίστες απομακρύνθηκαν

Αντιμέτωπη με νέο κύμα μεγάλων πυρκαγιών βρίσκεται η Ιταλία, καθώς εκτεταμένα μέτωπα εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στις περιφέρειες της Απουλίας και του Μολίζε, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις τουριστικών εγκαταστάσεων, προβλήματα στις μεταφορές και μεγάλες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις.

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Το σοβαρότερο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή του Γκαργκάνο, στην επαρχία Φότζια της νότιας Ιταλίας, όπου οι φλόγες έφτασαν σε μικρή απόσταση από παραλίες, κάμπινγκ, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα καταλύματα στην περιοχή του Πέσκιτσι (Peschici). Οι ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε από αγροτική περιοχή στην τοποθεσία Pile Fraballe και επεκτάθηκε σε πευκοδάση και μεσογειακή βλάστηση, φτάνοντας μέχρι τη Baia Zaiana και τη Difesa di Manaccora.

Εκατοντάδες τουρίστες απομακρύνθηκαν

Οι ιταλικές αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση περίπου 300 τουριστών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν μεταφορές λουόμενων ακόμη και δια θαλάσσης με σκάφη της Ακτοφυλακής, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα τις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις. Οι εκκενωμένοι φιλοξενήθηκαν προσωρινά σε δημοτικά κτίρια, αθλητικά κέντρα και άλλες δημόσιες δομές μέχρι να περιοριστεί ο κίνδυνος.

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πέσκιτσι

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ANSA, η εικόνα στην περιοχή του Πέσκιτσι παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Ο δήμαρχος Λουίτζι Ντ'Αρέντσο ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί ουσιαστικά υπό έλεγχο, οι τουρίστες επέστρεψαν στα καταλύματά τους και από νωρίς το πρωί επιχειρούν Canadair για την κατάσβεση μικρών εστιών σε δύσβατες δασικές περιοχές, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες πλήρους αποκάθαρσης.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, οι τοπικές αρχές εκφράζουν ανησυχία για τις τεράστιες απώλειες στο φυσικό περιβάλλον, καθώς έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις πευκοδάσους και μεσογειακής βλάστησης.

Προβλήματα και στο Μολίζε

Παράλληλα, μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη και στην περιφέρεια Μολίζε, στην κεντρική Ιταλία, όπου δεύτερο μεγάλο μέτωπο ανάγκασε κατοίκους και παραθεριστές να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους.

Οι αρχές απομάκρυναν επίσης περίπου 20 ηλικιωμένους από μονάδα φροντίδας, ενώ για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η κυκλοφορία σε τμήματα του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου κατά μήκος της Αδριατικής ακτής, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.

Ξυπνούν μνήμες από την τραγωδία του 2007

Οι εικόνες από το Γκαργκάνο επανέφεραν στη μνήμη των κατοίκων τη μεγάλη καταστροφή του 2007, όταν φονική πυρκαγιά στην ίδια περιοχή προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι και το φετινό μέτωπο εκδηλώθηκε σχεδόν στην ίδια παραλιακή ζώνη, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία των τοπικών κοινωνιών και των αρχών.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για αναζωπυρώσεις. Εναέρια και επίγεια μέσα συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο



Πηγή: skai.gr

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