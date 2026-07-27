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Λήξη συναγερμού στην Ακαδημίας - Είχε προηγηθεί απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας

Η απειλή διατυπώθηκε περίπου στις 11:40, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

UPDATE: 13:51
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πρεσβεία Γαλλίας

Λήξη συναγερμού στις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας, έπειτα από τηλεφώνημα που έκανε λόγο για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στην πρεσβεία της Γαλλίας, επί της οδού Ακαδημίας.

Κατά πληροφορίες, η απειλή διατυπώθηκε περίπου στις 11:40, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο στο κτίριο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη, έως ότου ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γαλλία πρεσβεία τηλεφώνημα βόμβα
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