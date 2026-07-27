Λήξη συναγερμού στις αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας, έπειτα από τηλεφώνημα που έκανε λόγο για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στην πρεσβεία της Γαλλίας, επί της οδού Ακαδημίας.

Κατά πληροφορίες, η απειλή διατυπώθηκε περίπου στις 11:40, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο στο κτίριο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας, από το ύψος της οδού Κανάρη, έως ότου ολοκληρωθεί ο απαιτούμενος έλεγχος.

Πηγή: skai.gr

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