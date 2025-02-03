Κάποιοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν εντυπώσεις για τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων από τη Σαντορίνη, δήλωσε σήμερα Δευτέρα μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υφυπουργός μεταφορών Βασίλης Οικονόμου, εννοώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Όπως είπε, με τα έκτακτα δρομολόγια που προστέθηκαν θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και επισήμανε πως οποιαδήποτε φαινόμενα αισχροκέρδειας ή υψηλών τιμών που δεν είναι φυσιολογικές θα τις εξετάσει η κυβέρνηση.
Υπενθυμίζεται, ότι είχε προηγηθεί δήλωση των αρμοδίων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης στη Βουλή που μιλούσαν για αισχροκέρδεια στις τιμές των εισιτηρίων από Σαντορίνη.
