Άγνοια δηλώνει το Κρεμλίνο για προτάσεις εκεχειρίας ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Ζελένσκι

Το Κρεμλίνο ανέφερε πως δεν έχει καμία συγκεκριμένη πληροφορία σχετικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική λύση στην Ουκρανία, εν όψει της αυριανής συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μια ουκρανική πηγή ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συζητούσαν μια πρόταση για εναέρια εκεχειρία, η οποία θα υποβληθεί στους Ρώσους ομολόγους τους στο πλαίσιο ενός νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία ήρθε στο φως πριν από λίγες ημέρες, αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι παρά εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα αυτό, ούτε υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες όσον αφορά τυχόν νέες προτάσεις ή υποδείξεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει τον ισχυρισμό του Ζελένσκι ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να υποδεχτεί 30.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα στην περιφέρεια Βορόνεζ της Ρωσίας.

«Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τα σχολιάσω αυτά», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Δεν είναι δουλειά του Ζελένσκι να μιλάει για τα σχέδιά μας», επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

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