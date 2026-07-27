Απίστευτο περιστατικό κατέγραψε επιβάτης σε τραμ στη Νέα Σμύρνη, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο οδηγός εν ώρα εργασίας, έβγαλε τα παπούτσια του, έβαλε τα πόδια του πάνω στην κονσόλα και κάπνιζε ατάραχος, ρίχνοντας μάλιστα τη στάχτη στο πάτωμα…

Καθώς τον οδηγό διαχωρίζει τζάμι, ήταν ορατός από τους επιβάτες, με έναν από αυτούς να τον καταγράφει με το κινητό του.

Η συμπεριφορά του εγείρει -μεταξύ άλλων- και ζητήματα ασφαλείας.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

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