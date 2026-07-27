Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απίστευτο περιστατικό σε τραμ: Οδηγός καπνίζει με τα πόδια στην κονσόλα - Δείτε βίντεο

Καθώς τον οδηγό διαχωρίζει τζάμι, ήταν ορατός από τους επιβάτες και ένας τον κατέγραψε - Η συμπεριφορά του εγείρει και ζητήματα ασφαλείας 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Τραμ - Νέα Σμύρνη

Απίστευτο περιστατικό κατέγραψε επιβάτης σε τραμ στη Νέα Σμύρνη, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο οδηγός εν ώρα εργασίας, έβγαλε τα παπούτσια του, έβαλε τα πόδια του πάνω στην κονσόλα και κάπνιζε ατάραχος, ρίχνοντας μάλιστα τη στάχτη στο πάτωμα…

Καθώς τον οδηγό διαχωρίζει τζάμι, ήταν ορατός από τους επιβάτες, με έναν από αυτούς να τον καταγράφει με το κινητό του. 

Η συμπεριφορά του εγείρει -μεταξύ άλλων- και ζητήματα ασφαλείας.  

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τραμ οδηγός Νέα Σμύρνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο