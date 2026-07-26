Για «πόλεμο νεύρων» και υβριδική επίθεση στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία κάνουν λόγο ρουμανικά ΜΜΕ, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας την Κυριακή ότι μαχητικό F-16 κατέρριψε drone για τρίτη σερί μέρα.

Το ρουμανικό F-16 κατέρριψε ένα drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας χωρίς άδεια, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. Το πρώτο drone, το οποίο οι Ρουμάνοι εισαγγελείς που ερευνούν τα θραύσματα δήλωσαν ότι ήταν ρωσικό (τύπου Shahed), καταρρίφθηκε από το κράτος του ΝΑΤΟ την Παρασκευή.

Σε έντονο ύφος, ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν ανακοίνωσε στο X ότι το Βουκουρέστι θα προβεί σε διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας προς τη Ρωσική Ομοσπονδία με βάση αυτές τις έρευνες.

Η ανάρτηση του ρουμανικού ΥΠΑΜ

«Οι πιλότοι μας κατέρριψαν ένα τρίτο drone που εισήλθε στον ρουμανικό εναέριο χώρο! Σήμερα το πρωί στις 10:13 π.μ., ένας Ρουμάνος πιλότος που πετούσε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε ένα τρίτο drone που είχε εισέλθει στον ρουμανικό εναέριο χώρο» τονίζεται σε ανάρτηση στο X.

«Το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια, σε απόσταση 12 χλμ. βορειοανατολικά της Σουλίνα, στον εθνικό εναέριο χώρο, πάνω από τα χωρικά ύδατα», ανέφερε ακόμη το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

🇷🇴Our pilots have shot down a third drone that entered Romanian airspace!



This morning at 10:13 a.m., a Romanian pilot flying a Romanian Air Force F-16 fighter jet shot down a third drone that had entered the Romanian airspace.#WeAreNATO pic.twitter.com/nqRJBLojKE — MApN (@MApNRomania) July 26, 2026

Οργισμένο μήνυμα του προέδρου Νικουσόρ Νταν στο X

«Ένα νέο drone καταρρίφθηκε αυτό το πρωί, στις 10:13, από αεροσκάφος F-16 της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, πάνω από τα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας, στην περιοχή Σουλινά–Κίλια.

Συγχαίρω τους Ρουμάνους πιλότους και τις ομάδες εδάφους για τον επαγγελματισμό, το θάρρος και την αποτελεσματικότητα με την οποία εκτελούν τις αποστολές τους. Με την δράση τους, συμβάλλουν στην υπεράσπιση της εθνικής επικράτειας και στην ασφάλεια των Ρουμάνων πολιτών.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από τη Γενική Εισαγγελία, το drone που καταρρίφθηκε το πρωί της Παρασκευής είναι τύπου Shahed, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Ρωσική Ομοσπονδία στον επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Οι έρευνες σχετικά με τα drones που καταρρίφθηκαν χθες και σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας της Ρουμανίας προς τη Ρωσική Ομοσπονδία θα βασιστεί σε αυτές τις έρευνες.

Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο η Ρωσική Ομοσπονδία να συνεχίζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας, ο οποίος αποτελεί, ταυτόχρονα, εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες ενέργειες είναι μη αποδεκτές και τις αντιμετωπίζουμε με τη δέουσα σοβαρότητα, μαζί με τους συμμάχους μας».

O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.



Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 26, 2026

Πηγή: skai.gr

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