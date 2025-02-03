Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ υπεκφεύγει συνειδητά από την ουσία των θεμάτων για τα Τέμπη

Κριτική στη στάση του ΠΑΣΟΚ για τα Τέμπη ασκούν κυβερνητικές πηγές, κατηγορώντας το για εργαλειοποίηση της τραγωδίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι συγκεκριμένες πηγές «το ΠΑΣΟΚ, αδυνατώντας να δώσει απαντήσεις στα σαφή ερωτήματα που έθεσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξέδωσε μία μακροσκελή ανακοίνωση από την οποία προκύπτει ότι το κόμμα της «από καραμπόλα» αξιωματικής αντιπολίτευσης είτε έχει αδυναμία κατανόησης, είτε υπεκφεύγει συνειδητά από την ουσία των θεμάτων».

«Αντί για άλλες φλυαρίες, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ας απαντήσει στα ακόλουθα βασικά ερωτήματα:

1) Γιατί το ΠΑΣΟΚ, που παριστάνει ότι κόπτεται για την ανεξάρτητη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας των Τεμπών, δεν υπερψήφισε στη Βουλή τη συγκρότηση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ) και σε δεύτερο χρόνο καταψήφισε άρθρο για την περαιτέρω ενίσχυση του Οργανισμού με επιπλέον προσωπικό;

2) Γιατί το ΠΑΣΟΚ έσπευσε, με πρωτοφανή ταχύτητα, να υιοθετήσει δημοσίευμα για υποτιθέμενο αίτημα διακοπής λειτουργίας των σιδηροδρόμων για «λόγους ασφαλείας» από τον πρώην μεταβατικό πρόεδρο του ΟΣΕ κ. Γ. Γραμματίδη, όταν ο ίδιος ο κ. Γραμματίδης απάντησε ότι ουδέποτε έθεσε θέμα ασφαλείας αλλά η πρότασή του έγινε για να ολοκληρωθούν ταχύτερα τα έργα στο δίκτυο που επλήγη από τον «Daniel»;

3) Για πόσο ακόμα το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να σιωπά, μετά την παταγώδη κατάρρευση του αφηγήματός του περί δήθεν «μονταζιέρας του Μαξίμου», αφού το ΕΜΠ με το πόρισμά του για τα ηχητικά διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε η παραμικρή αλλοίωση των συνομιλιών που είχε και έχει στα χέρια της η Δικαιοσύνη; Μέχρι πότε θα παριστάνουν στο ΠΑΣΟΚ τους ανήξερους, όταν πέρυσι κατέθεταν πρόταση δυσπιστίας για το ζήτημα αυτό, παρά το γεγονός ότι ήδη λίγες εβδομάδες μετά το δυστύχημα οι συνομιλίες είχαν βγει αυτούσιες σε όλα τα ενημερωτικά sites, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου της ΕΡΤ, ενώ πλέον και το ΕΜΠ βεβαιώνει ότι οι δικαστικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους όλα τα ηχητικά χωρίς την παραμικρή αλλοίωση;»

«Αντί το ΠΑΣΟΚ να συνεχίζει να εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών, επιτέλους ας απαντήσει στα ερωτήματα χωρίς άλλα υποκριτικά μισόλογα» καταλήγουν.



