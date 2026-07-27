Η αγαπημένη σειρά του ΣΚΑΪ, «Νόμοι της καρδιάς», επιστρέφει σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 14.45, με ένα επεισόδιο που σηματοδοτεί καταιγιστικές εξελίξεις. Νέοι αντίπαλοι μπαίνουν στο παιχνίδι, παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν ξανά και τα συναισθήματα οδηγούν σε αποφάσεις που αλλάζουν τις ισορροπίες.

Ο Κοράι και η δικηγόρος του, η Νεϊράν, μεταχειρίζονται κάθε ανήθικο μέσο για να τιμωρήσουν τη Μελίσα, επειδή τόλμησε να τον διώξει από το σπίτι και να ζητήσει διαζύγιο. Η μάχη προβλέπεται σκληρή… Εν τω μεταξύ, ο Γιλντιρίμ ξεκαθαρίζει στην κυρία Τσολπάν ότι δεν μπορεί να απομακρυνθεί από την Αζρά, όχι μόνο επειδή εκείνη χρειάζεται τη στήριξή του, αλλά κυρίως επειδή τα αισθήματά του γι’ αυτή είναι πολύ δυνατά για να κάνει πίσω. Όμως η Αζρά δεν έχει το περιθώριο να ασχοληθεί με ζητήματα καρδιάς, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με μια ξαφνική και συντριπτική απώλεια.

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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