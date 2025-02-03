«Οι κυβερνητικές πηγές καλό θα ήταν να συντονιστούν με τον κ. Μαρινάκη, ώστε να μην αντιφάσκουν τόσο έντονα μεταξύ τους» σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Και προσθέτει: «Ακόμα καλύτερο θα ήταν να πάψουν να λειτουργούν ως "πηγές" και να αποκτήσουν ονοματεπώνυμο, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν τα πρόσωπα που έχουν αναλάβει εργολαβικά την ψευδολογία και τη συσκότιση και να καταλογίσουν τις ανάλογες ευθύνες, οι οποίες όσο διατηρείται το καθεστώς της ανωνυμίας ανάγονται απευθείας στον Πρωθυπουργό».

Στη συνέχεια αναφέρει, : «Συνεχίζουν να παραχαράζουν την αλήθεια και να μιλάνε για κατάρρευση του αφηγήματος περί «μονταζιέρας του Μαξίμου», όταν μόλις το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε πως δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ του πορίσματος του ΕΜΠ και του παραποιημένου ηχητικού που διοχετεύθηκε σε μέσο ενημέρωσης. Αφού τους αρέσουν τα ερωτήματα ας απαντήσουν αν είναι γνήσιο το ηχητικό των συνομιλιών του σταθμάρχη, που δημοσιεύθηκε σε μέσο μαζικής ενημέρωσης την 1η Μαρτίου 2023 λίγες ώρες δηλαδή μετά την τραγωδία».

Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρών κατά τη συζήτηση για τη συγκρότηση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Σιδηροδρομικών και Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών γιατί είχαμε την πάγια θέση πως αυτοί οι οργανισμοί για να είναι λειτουργικοί, πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και όχι να υπάγονται στο Υπουργείο, ακριβώς επειδή πιστεύουμε στην ανεξάρτητη διερεύνηση.

Η κυβέρνηση γιατί χρειάστηκε 6 μήνες μετά την τραγωδία για να στελεχώσει τον Εθνικό Οργανισμό και να βγει επιτέλους επίσημο κρατικό πόρισμα για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας;

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

