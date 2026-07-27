Σιάτλ: Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη πέντε τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις δύο ετών, όταν έπεσαν πυροβολισμοί το βράδυ της Κυριακής 26/7,στο Σιάτλ, στο δημοφιλές φεστιβάλ γαστρονομίας Bite of Seattle, που πραγματοποιείται στο Seattle Center, σε απόσταση ενός μόλις οικοδομικού τετραγώνου από το εμβληματικό Space Needle.

Video: Shots heard, people fleeing at Seattle Center in Washington state. Reports of multiple victims.



Livestream: Hawaiian Honey Cones. pic.twitter.com/YGv30969z2 July 27, 2026

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σιάτλ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε κλήσεις για πυροβολισμούς λίγο μετά τις 18:00 (τοπική ώρα), με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Οι δύο νεκροί διαπιστώθηκε ότι υπέκυψαν στα τραύματά τους επί τόπου, ενώ πέντε τραυματίες διακομίστηκαν στο Harborview Medical Center. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα αγοράκι δύο ετών, ενώ σύμφωνα με το νοσοκομείο μία 56χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι υπόλοιποι τραυματίες, ένας 23χρονος άνδρας, δύο γυναίκες ηλικίας 39 και 40 ετών και το παιδί, φέρουν τραύματα από πυροβόλο όπλο, με την κατάστασή τους να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Witness video shared with KOMO News shows the scene shortly after a shooting occurred at the Bite of Seattle food festival in Seattle Center Sunday evening.



Two people were killed and 5 others injured, including a young child. Police converged on the scene and evacuated Seattle… pic.twitter.com/nDktaLzJJn — KOMO News (@komonews) July 27, 2026

Χάος και πανικός ανάμεσα σε χιλιάδες επισκέπτες

Την ώρα της επίθεσης, χιλιάδες πολίτες βρίσκονταν στο ετήσιο φεστιβάλ, το οποίο προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 350.000 επισκέπτες και φιλοξενεί εκατοντάδες πάγκους εστίασης και μουσικές εκδηλώσεις.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές χάους, με πλήθη να τρέχουν πανικόβλητα προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας καταφύγιο. Ορισμένοι επισκέπτες κατέφυγαν ακόμη και στο κοντινό Παιδικό Μουσείο του Σιάτλ για να προστατευθούν.

SCENES OF HORROR: First responders arrived minutes after the mass shooting at Seattle Center.

You can see multiple people on the ground. https://t.co/G4XZneInyU pic.twitter.com/ovxckZIHpv — Jonathan Choe (@choeshow) July 27, 2026

Μάρτυρες δήλωσαν στο τηλεοπτικό δίκτυο KOMO ότι άκουσαν επτά έως οκτώ πυροβολισμούς, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί ήταν πολύ περισσότεροι, περιγράφοντας σκηνές πανικού με ανθρώπους να πέφτουν στο έδαφος και να ποδοπατούνται στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα κίνητρα της επίθεσης ούτε έχουν δώσει επίσημα στοιχεία για τον ή τους δράστες. Η Αστυνομία του Σιάτλ διεξάγει εκτεταμένη έρευνα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και ομοσπονδιακές υπηρεσίες που συνδράμουν στις έρευνες.

Μετά το περιστατικό, η γραμμή του Seattle Center Monorail ανέστειλε τη λειτουργία της για το υπόλοιπο της ημέρας για λόγους ασφαλείας.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τη σύλληψη του δράστη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν πληροφορίες περί προσαγωγών ή συλλήψεων, ωστόσο αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την Αστυνομία του Σιάτλ και αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβηκε βίντεο όπου δείχνει ότι ένα άτομο έχει προσαχθεί ατό τις αρχές ως ύποτο για τους πυροβοβλισμούς, χωρίς να έχει επιβαιβεωθεί ακόμη ότι πρόκειται για τον δράστη.





UPDATE: One person has been arrested following a mass shooting at Seattle Center that left multiple people wounded. pic.twitter.com/LOHoKL9mtS — Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026

Πηγή: skai.gr

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