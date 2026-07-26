Το κόλπο της σιλικόνης: Η μέθοδος των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε σπίτια... με ασφάλεια

Ευφάνταστα κόλπα και μεθόδους μετέρχονται οι διαρρήκτες για να εισβάλλουν με... ασφάλεια και ανενόχλητοι στα σπίτια μας, ειδικά την περίοδο των θερινών διακοπών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιτήδειων είναι ότι βάζουν μια μικρή ίνα σιλικόνης στην πόρτα, για να δουν εάν ανοίξει ή δεν ανοίξει. Αν επιστρέψουν μετά από 5 μέρες και δουν ότι υπάρχει ακόμα σιλικόνη, σημαίνει ότι λείπει ο ιδιοκτήτης, και μπαίνουν μέσα στο σπίτι.

Παλαιότερα, μια άλλη συμμορία, μουτζούρωνε «σημάδευε» τα σπίτια, με κάποια σχέδια, τα οποία τα γνώριζαν μεταξύ τους. Ήταν ένας κώδικας επικοινωνίας, ούτως ώστε η σπείρα να γνωρίζει πώς θα κινηθεί στο σπίτι που είχε «στοχεύσει».



Η ΕΛΑΣ προτρέπει τους πολίτες να αποφεύγουν να αναρτούν στα κοινωνικά μέσα φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν ότι λείπουν για διακοπές, και πόσο θα λείπουν, αλλά και να παίρνουν μέτρα, όπως πόρτα ασφαλείας ή και σύστημα συναγερμού.

Πηγή: skai.gr

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