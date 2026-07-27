«Οδύσσεια»: Διέρρευσε στο X – 2,1 εκατ. προβολές σε 2,5 ώρες!

Ολόκληρη η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εμφανίστηκε παράνομα στο X, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες τεράστια απήχηση, την ώρα που η επική παραγωγή συνεχίζει τη θριαμβευτική πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Μια ανάρτηση, στην οποία είχε ενσωματωθεί αντίγραφο της ταινίας σε υψηλή ποιότητα, κατέγραψε περίπου 2,1 εκατ. προβολές σε δυόμισι ώρες το Σάββατο 25 Ιουλίου. Στη συνέχεια, ο λογαριασμός που τη δημοσίευσε ανεστάλη και το περιεχόμενο αφαιρέθηκε. Σημειώνεται ότι ο αριθμός αφορά τις προβολές της ανάρτησης και όχι επιβεβαιωμένες ολοκληρωμένες θεάσεις της ταινίας.

'The Odyssey' Leaked on X: High-Quality Bootleg Seen by Millions in Hours Before Takedown https://t.co/3gpft9gpn1 — Variety (@Variety) July 26, 2026

Η διαρροή προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να επισημαίνουν την ειρωνεία του γεγονότος ότι η ταινία κυκλοφόρησε ολόκληρη μέσα σε μια ανάρτηση.

«Ολόκληρη η “Οδύσσεια” σε ένα tweet, όπως ακριβώς την ήθελε ο Νόλαν», σχολίασε ειρωνικά ένας χρήστης, αναφερόμενος στην επιμονή του σκηνοθέτη να βιώσει το κοινό την ταινία στη μεγαλύτερη δυνατή κινηματογραφική οθόνη.

Η σχεδόν τρίωρη παραγωγή είναι η πρώτη κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες φιλμ IMAX, τεχνολογία που αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες του φιλόδοξου εγχειρήματος του Κρίστοφερ Νόλαν.

A high-quality bootleg of "The Odyssey" spread to millions on X in a matter of hours before it was taken down, all set off by a single viral tweet on July 25. The account that first uploaded it has since been suspended. pic.twitter.com/bM2zqifWEO — HitsAndHearsay (@HitsAndHearsay) July 26, 2026

Και δεύτερη διαρροή στο X

Μία δεύτερη, χαμηλότερης ποιότητας κόπια της «Οδύσσειας» εμφανίστηκε στο X την Κυριακή. Παρέμεινε διαθέσιμη για περίπου δύο ώρες και συγκέντρωσε σχεδόν 50.000 προβολές πριν αφαιρεθεί. Η Universal ανακοίνωσε ότι, μόλις ενημερώθηκε για τη μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση, ενεργοποίησε άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αφαίρεσή της.

Το στούντιο τόνισε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά κάθε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και προειδοποίησε ότι θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα μέτρα για την προστασία του περιεχομένου και της πνευματικής του ιδιοκτησίας.

Πηγή: skai.gr

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