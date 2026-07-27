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«Οδύσσεια»: Διέρρευσε στο X – 2,1 εκατ. προβολές σε 2,5 ώρες!

Η Universal κινητοποιήθηκε για την αφαίρεση της, σχεδόν, τρίωρης ταινίας, ενώ προειδοποίησε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πνευματικών της δικαιωμάτων

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Οδύσσεια

Ολόκληρη η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εμφανίστηκε παράνομα στο X, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες τεράστια απήχηση, την ώρα που η επική παραγωγή συνεχίζει τη θριαμβευτική πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Μια ανάρτηση, στην οποία είχε ενσωματωθεί αντίγραφο της ταινίας σε υψηλή ποιότητα, κατέγραψε περίπου 2,1 εκατ. προβολές σε δυόμισι ώρες το Σάββατο 25 Ιουλίου. Στη συνέχεια, ο λογαριασμός που τη δημοσίευσε ανεστάλη και το περιεχόμενο αφαιρέθηκε. Σημειώνεται ότι ο αριθμός αφορά τις προβολές της ανάρτησης και όχι επιβεβαιωμένες ολοκληρωμένες θεάσεις της ταινίας.

Η διαρροή προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να επισημαίνουν την ειρωνεία του γεγονότος ότι η ταινία κυκλοφόρησε ολόκληρη μέσα σε μια ανάρτηση.

«Ολόκληρη η “Οδύσσεια” σε ένα tweet, όπως ακριβώς την ήθελε ο Νόλαν», σχολίασε ειρωνικά ένας χρήστης, αναφερόμενος στην επιμονή του σκηνοθέτη να βιώσει το κοινό την ταινία στη μεγαλύτερη δυνατή κινηματογραφική οθόνη.

Η σχεδόν τρίωρη παραγωγή είναι η πρώτη κινηματογραφική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες φιλμ IMAX, τεχνολογία που αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες του φιλόδοξου εγχειρήματος του Κρίστοφερ Νόλαν.

Και δεύτερη διαρροή στο X

Μία δεύτερη, χαμηλότερης ποιότητας κόπια της «Οδύσσειας» εμφανίστηκε στο X την Κυριακή. Παρέμεινε διαθέσιμη για περίπου δύο ώρες και συγκέντρωσε σχεδόν 50.000 προβολές πριν αφαιρεθεί. Η Universal ανακοίνωσε ότι, μόλις ενημερώθηκε για τη μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση, ενεργοποίησε άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αφαίρεσή της.

Το στούντιο τόνισε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά κάθε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και προειδοποίησε ότι θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα μέτρα για την προστασία του περιεχομένου και της πνευματικής του ιδιοκτησίας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Οδύσσεια
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