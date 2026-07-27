Οι Faith No More ξανά σε περιοδεία μετά από μια δεκαετία

Οι Faith No More επιβεβαίωσαν τις πρώτες ζωντανές εμφανίσεις τους μετά από περισσότερο από μια δεκαετία, συνεργαζόμενοι με τους System of a Down για μια σειρά από συναυλίες στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2027.

Οι βετεράνοι της ροκ από το Σαν Φρανσίσκο έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει τέσσερις εμφανίσεις, ξεκινώντας από το Accor Stadium του Σίδνεϊ στις 22 Ιανουαρίου και στη συνέχεια συναυλίες στη Μελβούρνη, το Μπρίσμπεϊν και το Ουέλινγκτον.

Για τους Faith No More, οι συναυλίες θα σηματοδοτήσουν τις πρώτες επιβεβαιωμένες ζωντανές εμφανίσεις τους από τον Αύγουστο του 2016. Το συγκρότημα είχε προγραμματιστεί να επιστρέψει στις περιοδείες το 2020 και το 2021, αλλά αυτά τα σχέδια ακυρώθηκαν πρώτα λόγω της πανδημίας COVID-19 και αργότερα λόγω των προβλημάτων ψυχικής υγείας του αρχηγού Μάικ Πάτον.

Νωρίτερα φέτος, ο μπασίστας των Faith No More, Μπιλ Γκουλντ, επιβεβαίωσε ότι το συγκρότημα σχεδίαζε να επανενωθεί το 2027, λέγοντας στο podcast Rock Talk: «Ναι, θα το κάνουμε. Θα παίξουμε. Ναι, θα το κάνουμε».

Οι συναυλίες θα είναι οι πρώτες των System Of A Down στην Αυστραλία από το 2012, όταν έπαιξαν στο Soundwave Festival. Το συγκρότημα μόλις ολοκλήρωσε θριαμβευτική περιοδεία σε στάδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη και οι θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία να ανακοινώσουν περισσότερες ημερομηνίες.

Πηγή: skai.gr

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