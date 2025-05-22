Στην κατάσταση στη Γάζα αναφέρθηκε αρχικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ 100,3 στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφεύγει να καταδικάσει τη στάση του Ισραήλ - μετά και τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ - ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ταχθεί υπέρ της άμεσης κατάπαυσης του πυρός και της αποκατάστασης της ανθρωπιστικής βοήθειας. «Έχουμε υποχρέωση να λέμε σκληρές αλήθειες στους συμμάχους μας. Το έχω πει και κατ’ ιδίαν στον κ. Νετανιάχου ότι η φρικτή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου δεν μπορεί να δικαιολογεί επιχειρήσεις με δυσανάλογο ανθρωπιστικό κόστος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Έχουμε ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της ανάγκης να υπάρχει μια άμεση κατάπαυση του πυρός και να αποκατασταθεί πλήρως η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και δεν έχω καμία δυσκολία να σας πω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες μέρες στη Γάζα, είναι αδικαιολόγητο και απαράδεκτο. Και πρέπει το Ισραήλ άμεσα να σταματήσει αυτές τις επιχειρήσεις και να διευκολύνει τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή το δοκιμαζόμενο πληθυσμό στη Γάζα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η τροφοδοσία ανθρωπιστικής βοήθειας, φαγητού, αλλά και φαρμάκων, το συντομότερο δυνατό. Το λέω αυτό, διότι κάποιοι μας κατηγορούν ότι είμαστε σιωπηλοί για τα ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα δεν παραμένει καθόλου σιωπηλή στο ζήτημα αυτό, αν μπορούμε να παίξουμε τον ρόλο του γεφυροποιού σκοπεύουμε να το κάνουμε», τόνισε.

Τουρκία

Όσον αφορά την Τουρκία και για τα προγράμματα ευρωπαϊκών εξοπλισμών, σημείωσε ότι μετά την επιμονή της Ελλάδας υπήρξε προσπάθεια να στηριχθεί ο αμυντικός τομέας της Ευρώπης. Η Ελλάδα στήριξε το πρόγραμμα Safe για ευρωπαϊκές εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στην αμυντική βιομηχανία. Υπάρχει μια πρόβλεψη, σημείωσε, ότι για να μπορέσει η ΕΕ να συνάψει συμφωνία με τρίτο κράτος, χρειάζεται ομοφωνία από όλα τα μέλη κράτη.

«Αναφερόμενος στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία είπε ότι «για να μπορέσει η ΕΕ να συνάψει σχέση με τρίτο κράτος, απαιτείται ομοφωνία των 27 μελών της ΕΕ. Είναι 30 χρόνια από το Casus Beli. Πρέπει να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι. Δεν γίνεται από τη μία να διεκδικείς να μπεις σε χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και από την άλλη να απειλείς χώρα της ΕΕ. Αυτό θα το πω και στον Ερντογάν με τον οποίον έχουμε μία καλή σχέση. Τους επόμενους μήνες θα γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, αναζητούμε πιθανές ημερομηνίες. Αυτές οι συναντήσεις είναι χρήσιμες πρέπει να έχουμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας. Είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι το ηλεκτρικό καλώδιο παραπέμπεται στις καλένδες», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «η ελληνική Εξωτερική πολιτική κινείται βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμού».

Chevron

Όπως σημείωσε, τους τελευταίους δυο μήνες «δώσαμε δυνατότητα στην Chevron να εξετάσει εάν υπάρχουν κοιτάσματα. Δημοσιεύσαμε τις χάρτες του θαλάσσιου χωροταξικού κατοχυρώνοντας στο χαρτί τα ανώτατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Πανεπιστήμια

Όσον αφορά τα πρωτόκολλα ασφαλείας στα Πανεπιστήμια δήλωσε ότι υπάρχει βελτίωση της εικόνας. Ουσιαστική ενεργή κατάληψη εντός πανεπιστημιακού campus δεν υπάρχει, και αν υπάρξει θα τη διαλύσουμε, τόνισε. Η παρουσία της αστυνομίας είναι πιο αποτελεσματική, σημείωσε ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει οι πρυτάνεις να καταρτίσουν άμεσα τα σχέδια ασφαλείας για τα πανεπιστήμια γιατί υπάρχει συνυπευθυνότητα και τόνισε ότι όποιοι δεν το κάνουν θα υποστούν κυρώσεις.

«Τα ΑΕΙ πρέπει να καταρτίσουν άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας γιατί έχουν και αυτοί την ευθύνη τους. Ζήτησα την περασμένη Πέμπτη από τον πρύτανη του ΕΚΠΑ να κάνει τη δουλειά του και να αναλάβει τον έλεγχο της κατάληψης που η ΕΛΑΣ εκκένωσε και το έκανε. Αυτό είναι προς όφελος και των πρυτάνεων και των φοιτητών, όσων διεκδικούν να βρίσκονται σε έναν χώρο έκφρασης», είπε ο πρωθυπουργός.

Αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσιών υπαλλήλων ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «δεν νοείται κάποιος δημόσιος υπάλληλος να αρνείται την αξιολόγηση, θα υπάρχουν κυρώσεις για όλους όσους την αρνούνται. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν καλά τη δουλειά τους και αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη που καθιέρωσε bonus για τους δημοσίους υπαλλήλους. Πρέπει να δούμε πως κυλάει η αξιολόγηση στη Δημόσια Διοίκηση, αυτή η κυβέρνηση εφαρμόζει μία ουσιαστική αξιολόγηση. Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να αναθεωρήσουμε το άρθρο 103 του Συντάγματος, που καθιερώνει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων κατά την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, κάτι που θα αφορά σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Για λόγους διαπιστωθείσας δομικής και συστημικής ανεπάρκειας θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα της απομάκρυνσής τους. Ούτως ή άλλως είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη ψηφοφορία θα απαιτηθεί πλειοψηφία των 180».

«Αξιολόγηση γίνεται και δεν μπορεί να γίνεται όπως επί ΣΥΡΙΖΑ όταν το 97% ήταν άριστοι. Αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη που θεσμοθέτησε bonus. Έχουμε 40 εκατ. φέτος για αυτόν τον σκοπό», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Πολεοδομικά

Ένα άλλο άρθρο που πρέπει να τροποποιηθεί είπε είναι το άρθρο 24, για να μπει μια τάξη στην αστική χωροταξία.

Για τα όρια των οικισμών είπε ότι «είχαν χαραχθεί με αποφάσεις νομαρχών από το 1981. Ακριβώς επειδή πρέπει να μπει μια τάξη στο ζήτημα πρέπει να ισορροπήσουμε. Το υπουργείο Περιβάλλοντος, θα έρθει με εναλλακτικές ρυθμίσεις που θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα μέσα από ένα εναλλακτικό πρίσμα. Αλλιώς αντιμετωπίζω έναν οικισμό 2.000 κατοίκων και αλλιώς ένα χωριό 300 κατοίκων. Θα λάβουμε υπόψιν και αυτές τις παραμέτρους».

«Έχω δώσει μία εντολή στο υπουργείο Περιβάλλοντος να έρθει με μία ρύθμιση, που θα συνυπολογίζει και τις επιταγές του Συντάγματος για την προστασία της ιδιοκτησίας και της αποκέντρωσης. Έχω πλήρη αίσθηση πως εάν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους πολίτες προς την αποκέντρωση τότε δεν μπορούμε να θέτουμε εμπόδια. Θα βρούμε μία λύση που θα συμμερίζεται τις ανησυχίες των πολιτών που είναι δικαιολογημένες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Τέμπη

Όσον αφορά το ζήτημα των Τεμπών, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι με τα ζητήματα ποινικής ευθύνης ασχολείται από τότε που βγήκε βουλευτής. Πλέον ό,τι και να γίνει και με δική μας πρωτοβουλία δεν μπορεί να παραγραφεί τίποτα, πρόσθεσε. «Δεν είναι δουλειά της Βουλής να αποδίδει κατηγορίες. Για αυτό και στην περίπτωση Τριαντόπουλου είπαμε πως μεταφέρουμε αυτή την ευθύνη στο φυσικό δικαστή. Νομίζω πως και ο κ. Καραμανλής λέει το ίδιο με τον τρόπο του», δήλωσε και συνέχισε λέγοντας ότι: «Ως προς τη συγκάλυψη οι καλοπροαίρετοι ακροατές έχουν καταλάβει τι ισχύει με την παραπληροφόρηση με μοναδικό σκοπό να πληγεί η κυβέρνηση. Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι η αντιπολίτευση ήθελε να εργαλειοποιήσει την υπόθεση των Τεμπών».

«Η κυβέρνηση έστειλε τον κ. Τριαντόπουλο στο φυσικό δικαστή και το ίδιο θα κάνει και με τον κ. Καραμανλή. Δεν βλέπουμε κακούργημα. Σύντομα θα καταθέσουμε πρόταση», είπε χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό.

«Αν το δικαστικό συμβούλιο δει κάτι άλλο τότε η υπόθεση θα επιστρέψει στη Βουλή. Η αντιπολίτευση επιμένει να προσπαθεί να πλήξει την κυβέρνηση και δεν ασχολείται με το πως θα έχουμε καλύτερα τρένα», τόνισε.

Ακόμη, δήλωσε ότι πρέπει «να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ πολιτικής και ποινικής ευθύνης. Για παράδειγμα ο δρόμος Πατρών Πύργου έπρεπε να ήταν έτοιμος εδώ και 20 χρόνια, τώρα ετοιμάζεται να παραδοθεί. Αν γίνει τώρα ένα δυστύχημα θα πάει για κακούργημα ο νυν υπουργός; Αυτή ήταν η γραμμή του κ. Πολάκη και έρχεται το ΠΑΣΟΚ και την αγκαλιάζει. Αισθάνεται πως πρέπει να ανταγωνιστεί την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κ. Βελόπουλο. Ελπίζω στη συνταγματική αναθεώρηση να σοβαρευτεί και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε».

«Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το άρθρο 86, εμείς το έχουμε ήδη τροποποιήσει με την κατάργηση της αποσβεστικής προθεσμίας. Σε ό,τι αφορά στα πεπραγμένα της ΝΔ δεν υπάρχει καμία παραγραφή, θα πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες αυτό. Απεδείχθη πως δεν υπήρξε συγκάλυψη καθώς αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο καθώς και ότι η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί πολιτικά τη συγκεκριμένη τραγωδία», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα, δήλωσε ο πρωθυπουργός, «είναι μεγάλο για όσους μένουν στο ενοίκιο. Άνω του 70% έχουν ιδιοκατοίκηση. Έχουμε μειώσει τον ΕΝΦΙΑ, εκμεταλλεύονται οι πολίτες την αύξηση της αξίας των ακινήτων. Κάναμε την κίνηση με την επιστροφή του ενός ενοικίου. Το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1 ήταν πολύ πετυχημένο, το ίδιο και το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2».

Συνεχίζοντας, είπε πείσης ότι «το πρόβλημα είναι η προσφορά. Πρέπει να βρούμε τρόπους για να βγουν τα κλειστά ακίνητα στην αγορά. Εχουμε εργαλεία όπως το Ανακαινίζω-Νοικιάζω».

«Θα κάνουμε και κοινωνική κατοικία με αντιπαροχή αλλά η βασική έμφαση θα δοθεί στη στήριξη του εισοδήματος των ενοικιαστών και για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Θα γίνει με κίνητρα και αντικίνητρα και κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά θα μας απασχολήσουν στη ΔΕΘ», σημείωσε.

Οικονομία

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα ζητήματα της οικονομίας, χαρακτηρίζοντας τον Guardian ως την Εφημερίδα των Συντακτών που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση. «Μας ασκεί κριτική την οποία την ακούμε». Δήλωσε ακόμα: «Τι παραλάβαμε και τι κάναμε. Είμαστε στο δρόμο για να πετύχουμε όσα είχαμε πει για τον κατώτατο μισθό και τον μέσο μισθό. Έχουμε μειώσει φόρους; Ναι. Παίρνουμε μέτρα για τη μεσαία τάξη. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη αλλά ο πληθωρισμός φαίνεται να σταθεροποιείται και οι μισθοί αυξάνονται. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιμείνουμε σε πολιτική που μειώνει φόρους και αυξάνει τα εισοδήματα. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι τις εξαγγελίες του 2026. Κατά κανόνα δεν πέφτουν μέσα οι δημοσιογράφοι, τους εκπλήσσουμε. Εμείς εξαγγείλαμε ότι θα πάρουμε δύο μέτρα για το 2025 που δεν τα είχαμε πει. Το μόνιμο μέτρο με την αύξηση στις συντάξεις και το μόνιμο μέτρο για την επιστροφή ενός ενοικίου. Και έχουμε και άλλα εργαλεία για να πείσουμε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για να δηλώνουν τα ενοίκια. Προφανώς, και θέλουμε να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα γιατί αυτά επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε επίσης ότι στην κυβέρνηση «προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς προς τους πολίτες. Ολα τα επιδόματα που δίνονται πλέον είναι μόνιμα. Το youth pass είναι μόνιμο και θα δοθεί και του χρόνου και τη μεθεπόμενη χρονιά. Πιστεύετε πως κάποιος νέος εξαγοράζεται και θα μας δώσει την ψήφο του επειδή του δώσαμε ένα youth pass; Η ψήφος τους θα εξαρτηθεί από το τι πανεπιστήμια θα τους παραδώσουμε, πως θα μπορέσουν να βρουν δουλειά».

Τρίτη θητεία

Για τις επόμενες εθνικές εκλογές και για το εάν θα διεκδικήσει μία τρίτη θητεία, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι επόμενες εκλογές είναι το 2027 και υπάρχει καιρός μέχρι τότε. «Το 2027 θα παρουσιάσουμε το σχέδιο μας για την Ελλάδα του 2031. Με τον πρόσφατο ανασχηματισμό επιτύχαμε η κυβέρνηση να ανεβάσει ρυθμούς. Προφανώς υπάρχουν δομικές αλλαγές, που χρειάζεται να γίνουν, μία τέτοια είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση, που θέλω να βάλω το λιθαράκι μου. Οι πολίτες αναμένουν να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μας», τόνισε.

«Οι επόμενες εκλογές είναι σε δύο χρόνια από τώρα, πολύς χρόνος στην πολιτική. Με ρωτήσατε για τη βασική συνέπεια και αν υλοποιήσαμε αυτά για τα οποία μας εξέλεξαν οι πολίτες. Το 2027 θα το δούμε και θα πούμε το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία. Δεν θα αλλάξει η Ελλάδα στα πάντα μέσα σε δύο τετραετίες. Πριν συζητήσουμε για το 2027, έχουμε τόσα να κάνουμε το 2025, 2026. Στο δικό μου το μυαλό δεν είναι οι εκλογές, αλλά να υλοποιήσω αυτά που έχω εξαγγείλει, όπως στην Υγεία με το να μειώσουμε τις λίστες αναμονής στα νοσοκομεία. Ας κάνουμε τη δουλειά μας γιατί είναι πού νωρίς για το πως θα είναι το πολιτικό τοπίο το 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Κριτική Σαμαρά και η συναίνεση

Σχολιάζοντας την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε πως πράγματι ακολουθεί πολιτική Μητσοτάκη γιατί είναι αρχηγός της ΝΔ και πρωθυπουργός.

«Δεν με απασχολεί η κριτική Σαμαρά. Εχει τις απόψεις του και είναι εκτός ΝΔ. Το κύρος της χώρας είναι σαφώς βελτιωμένο στο εξωτερικό», δήλωσε

Πρόσθεσε ακόμη ότι :«Το πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει συχνά κόκκινο. Δυστυχώς έχουμε κόμματα στη Βουλή που χρησιμοποιούν λόγο μη αποδεκτό για το πως πρέπει να συζητούμε. Οι πολίτες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το κόμμα που τους εκφράζει. Η ΝΔ θα διεκδικήσει να κυβερνήσει τον τόπο αυτοδύναμη και αυτό θα κριθεί από τους πολίτες το 2027. Εγώ επιδιώκω συναίνεση. Εχω την απαίτηση από το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει ένα πλαίσιο προτάσεων για κάποιου είδους διάλογο. Το ΠΑΣΟΚ θα κριθεί στη συνταγματική αναθεώρηση. Ρωτήστε τον κ. Ανδρουλάκη».

Euroleague

Τέλος, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα δει τον τελικό της Euroleague από τον καναπέ του, ακόμη και αν έχουμε ελληνικό τελικό την Κυριακή ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Πηγή: skai.gr

