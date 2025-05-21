Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Προσβάλλει τον ελληνικό λαό η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων

«Η εθνοκάθαρση σε βάρος του παλαιστινιακού λαού πρέπει να σταματήσει» ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα έπρεπε να παραπεμφθεί στο δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας «προσβολή προς τον ελληνικό λαό» το γεγονός ότι η Ολλανδία ήταν η αυτή που πήρε εχθές στον ΟΗΕ την πρωτοβουλία να προτείνει αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - Ισραήλ, με σκοπό τον τερματισμό της εθνοκάθαρσης.

«Το ότι έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ δεν ισοδυναμεί με συνενοχή σε ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας ή σιωπή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε να μην έχει ρόλο η Τουρκία στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας λέγοντας: «ως μέλος του ΝΑΤΟ έγινε ο Αττίλας και το casus belli στο Αιγαίο».

Αναφερόμενος στα Τέμπη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπεραμύνθηκε της πρότασης για σύσταση προανακριτικής, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για τακτικισμό και εργαλειοποίηση.

«Πήραμε μία απόφαση να δώσουμε τη δική μας μάχη, βάσει των στοιχείων της Δικαιοσύνης και όποιων άλλων στοιχείων προκύπτουν, τα πολιτικά πρόσωπα που καλύπτονται από το νόμο περί ευθύνης υπουργών να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη χωρίς να υπάρχει αίσθημα ατιμωρησίας στην ελληνική κοινωνία» ανέφερε.

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για τα Τέμπη ο κ. Ανδρουλάκης είπε: «Εμείς μένουμε εμμονικά στα στοιχεία που είναι στις δικογραφίες. Δεν χρησιμοποιούμε πράγματα που δεν είναι τεκμηριωμένα». Πρόσθεσε ότι «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σε άλλα κόμματα, γιατί έχουν κάνει λάθη στην υπόθεση».

Απαντώντας στην κριτική της ΝΔ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κυριάκου Βελόπουλου έκανε λόγο για αμετροέπεια και συμπλήρωσε ότι τα άλλα κόμματα ακολούθησαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, χαρακτήρισε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη «ουρά» του Κυριάκου Βελόπουλου, λέγοντας ότι μέσα σε ένα βράδυ άλλαξε τη σύνθεση της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών.

