Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση για συμμετοχή στη Σύνοδο της Οδησσού

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε ο κ. Ζελένσκι να συμμετάσχει στη Σύνοδο Ουκρανίας - χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί στην Οδησσό.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη τέτοια συνάντηση στο ανώτατο επίπεδο είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Ελλάδας, στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2023.

