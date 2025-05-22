Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι: Ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση για συμμετοχή στη Σύνοδο της Οδησσού

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε ο κ. Ζελένσκι να συμμετάσχει στη Σύνοδο Ουκρανίας - χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί στην Οδησσό.
Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη τέτοια συνάντηση στο ανώτατο επίπεδο είχε πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Ελλάδας, στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2023.
